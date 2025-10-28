민주당 “대통령 재판중지법 추진, 사법부 태도 따라 결정”

당론 채택 여부에 유보적 답변
더불어민주당이 재임 중인 대통령에 대한 재판을 중지하는 ‘재판중지법’ 추진 여부에 대해 “사법부의 태도에 달렸다고 본다”고 밝혔다.
민주당 백승아 원내대변인은 28일 당 국정감사 대책회의 직후 취재진과 만나 당론 채택 여부를 묻는 질문에 “사법부 태도에 따라 결정해나가겠다”며 이같이 답했다.
한편 민주당은 이재명 정부 첫 국감이 마무리 단계에 접어들었음에도 불구하고 여전히 김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 출석 여부를 결정하지 못한 것으로 나타났다.
백 원내대변인은 이에 대해 “오늘까지도 (김 실장의 출석 여부를) 논의 중”이라고 말했다.
그는 “(국민의힘이) 20년 전 이야기부터 말도 안되는 의혹들만 가지고 사실 확인 안 된 것을 정쟁 도구로 사용하고 있다. (이 때문에) 아직까지 증인 채택 결정 내리지 않은 것”이라고 설명했다.
법무부가 관봉권 폐기 및 쿠팡 사건 의혹 관련 수사를 위해 추진하는 상설특검 관련해서는 “법무부 차관, 법원행정처 차장, 대한변협회장, 여야가 추천한 총 7인으로 (추천위원을) 구성할 예정”이라고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
