농협, 2026년도 사업계획·수지예산 사전설명회 개최

농협중앙회는 경기 고양시 소재 농협중앙교육원에서 전국 농축협 조합장 대의원을 대상으로 ‘2026년도 사업계획 및 수지예산(안) 사전설명회’를 개최했다고 27일 밝혔다 밝혔다.
이번 설명회는 2026년도 사업계획과 예산(안)에 대한 대의원들의 이해도를 높이고, 향후 사업 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 설명회는 ▲종합(안) 설명 ▲분과별 보고 및 토의 ▲분과 소위원 선출 순으로 열렸다. 대의원들은 토의를 통해 지역 및 농축협의 의견을 적극 개진하는 시간을 가졌다.
강호동 농협중앙회장은 특강에서 ▲2025년도 주요 활동 및 성과 ▲2026년도 사업 추진 방향 ▲농협 주요 현안 등 다양한 주제를 다루며 조합장들과의 소통과 공감의 장을 마련했다.
강 회장은 “기후변화, 인구감소, 농업소득 정체 등 어려운 여건 속에서도 농업·농촌의 지속가능한 발전을 위해 농협이 선도적인 역할을 하겠다”며 “전국 농·축협 조합장과 함께 동주공제 마음으로 2026년을 철저히 대비해 나가겠다”고 말했다.
