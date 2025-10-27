‘소득구간 상향 이동’ 17.3%뿐…통계작성 이래 가장 낮아

데이터처, 2023년 소득이동 통계 공개
‘하향 이동’도 16.8%로 역시 최저치
청년 취업난-저성장 장기화 때문
소득이 늘어 소득 구간이 상승한 국민 비율이 역대 최저를 기록했다. 소득 하위 20%를 탈출하는 비율도 전년 대비 1%포인트 감소한 것으로 나타났다.
국가데이터처는 27일 ‘2023년 소득이동통계 결과’를 공개했다. 소득이 있는 사람 전체를 1분위부터 5분위까지 구분한 소득구간을 ‘소득 분위’라고 정의하고 소득 계층의 이동성을 측정한 데이터다. 1분위는 하위 20%이며, 5분위는 상위 20%다.
통계에 따르면 2023년 소득의 상향 이동은 17.3%, 하향 이동은 16.8%였다. 상향이동 비율은 해당 통계를 집계한 2018년 이후 최저치를 기록했다. 하향 이동 역시 가장 낮았다. 전년과 비교해 소득 구간이 올라가거나 내려간 사람의 비율인 소득이동성은 34.1%였는데, 전년과 비교해 0.8%포인트 감소했다.
소득은 국세청 과세자료 기반의 세전 근로소득과 사업소득만을 집계한다. 임대·연금 소득은 포함되지 않았다. 조사 대상은15세 이상 인구 중 통계작성대상인 2022년과 2023년 모두 소득이 있는 사람이다. 2830만 명으로 15세 이상 인구 중 66.2%에 해당한다.
국가데이터처 관계자는 “상향 이동과 하향 이동이 가장 낮은 건 고령화가 지속되는데다, 저성장 기조가 이어지고 있기 때문”이라며 “소득 이동이 가장 활발해야 할 청년층에서도 고용 시장 상황이 여의치 않다보니 소득 하위 구간에 머물고 있는 경향이 뚜렷해진 것도 소득 이동성이 낮은 이유”라고 설명했다.
연령별로는 청년층(40.4%), 중장년층(31.5%), 노년층(25.0%) 순으로 소득이동성이 높았다. 특히 청년층(15~39세)의 소득 1분위(하위 20%) 탈출률이 38.4%로 가장 높았다. 반면 소득 하위 20%로 진입하는 연령은 65세 이상(12.9%)에서 가장 높았다.
2017년 부터 소득 하위 20%에 포함돼 있던 사람이 여전히 그 계층에 머무는 비율은 27.8%였다. 같은 기간 동안 소득 상위 20%였던 사람이 같은 소득 구간을 유지한 사람은 59.3%다.
한편 청년층 중 간헐적 취업자(68.3%)가 지속 취업자(58.4%)보다 소득이동성이 더 높은 것으로 나타났다. 간헐적 취업자는 2017년(비교 시점)과 2023년(기준 시점)에 취업자이면서, 2018~2022년에 연간 소득이 없는 연도가 한 번 이상인 사람이다. 지속 취업자는 2017~2023년 모든 연도에 소득이 있는 사람이다.
특히 지속 취업자는 간헐적 취업자에 비해 모든 소득 분위에서 상향이동비율이 더 높았다. 소득 하위 구간을 탈출하는 비율이 더 높았다는 것이다. 소득 하위 20% 구간 탈출률(75.8%)과 소득 상위 20% 구간 유지율(79.5%)이 더 높았다.
