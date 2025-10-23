제6회 국립대학육성사업 영상 콘텐츠 공모전 개최… 총 상금 800만원

국립대학육성사업 발전협의회(회장 조철희 충남대 기획처장)는 국립대학의 혁신과 발전 사례를 알리기 위한 ‘제6회 국립대학육성사업 영상 콘텐츠 공모전’이 열린다고 23일 밝혔다.
국립대학육성 사업은 전국 37개 국립대가 참여하고 있는 교육부 정부 재정지원 사업으로 국가균형발전을 위한 국립대의 교육·연구 혁신을 지원하는 사업이다. 이번 공모전은 국립대가 만들어가는 변화와 혁신의 현장, 대학생들의 눈으로 본 국립대의 가치를 알리고자 개최된다.
국립대학육성사업 발전협의회 관계자는 “이미 국가균형발전을 위한 국립대의 변화와 혁신은 진행되고 있다”며 “교육 혁신을 직접 체감하고 있을 대학생들의 이야기를 담고자 올해 여섯 번째 공모전을 개최했다”고 말했다.
공모 주제는 국립대학육성사업 참여 사례, 국립대학의 교육혁신 관련 주제다. 1분 이상의 영상을 제작해 이메일 제출을 하면 된다.
심사는 1차(심사위원 심사)와 2차(대중성 심사)를 거친다. △대상(1팀) 상장 및 상금 300만원 △최우수상(1팀) 상장 및 상금 200만원 △우수상(1팀) 상장 및 상금 150만원 △장려상(1팀) 상장 및 상금 100만원 △애교(愛校)상(1팀) 상장 및 상금 50만원, 총 5팀을 시상한다
공모 기간은 오는 12월 14일까지며, 자세한 내용은 국립대학육성사업 발전협의회 홈페이지 공지 사항을 참고하거나 발전협의회 사무국에 문의하면 된다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
