영림원소프트랩, 한국학중앙연구원 차세대 ERP 시스템 구축 사업 수주

엔터프라이즈 솔루션 전문 기업 영림원소프트랩이 한국학중앙연구원의 차세대 행정업무 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 시스템 ‘K-System Ace’ 구축 사업을 수주했다고 23일 밝혔다.
교육부 산하 국책 연구기관인 한국학중앙연구원은 1978년 설립돼 한국문화의 심층 연구와 교육 등을 수행하는 공공기관이다. 깊이 있는 한국학 연구 사업과 한국학 대학원을 통한 인재 양성, 한국문화교류와 한국 바로 알리기, 한국학 지식 콘텐츠 편찬 사업 등을 추진하고 있다.
이번 구축 사업은 행정 데이터와 연구 지원 기능을 하나의 통합 플랫폼으로 연계해 예산·인사·연구과제 관리 등 주요 행정업무를 효율적으로 운영하는 것을 목표로 한다.
영림원소프트랩은 다수의 공공기관 프로젝트 경험과 자사 ERP 솔루션 ‘K-System Ace’을 기반으로 연구 기관의 특수성을 반영한 최적의 ERP 시스템을 구축할 계획이다. 각종 행정절차의 자동화와 실시간 데이터 분석 기능을 통해 업무 처리 속도를 높이고 정확한 의사결정을 지원하게 된다.
김낙년 한국학중앙연구원 원장은 “차세대 ERP 구축은 단순한 시스템 개선이 아닌, 연구 중심 기관으로서 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 디지털 혁신”이라며 “행정관리의 효율화를 통해 연구자들이 한국학 연구와 교육에 오롯이 몰입할 수 있는 환경을 만들고, 한국학의 세계화를 더욱 적극적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
권영범 영림원소프트랩 대표이사는 “한국학중앙연구원이 연구와 교육의 글로벌 허브로 도약할 수 있도록 성공적으로 시스템 구축을 완수하겠다”고 밝혔다.
영림원소프트랩은 전력거래소, 금융결제원, 대한무역투자진흥공사, 한국산림복지진흥원 등 다수의 공공기관 ERP 프로젝트를 성공적으로 수행하며 공공 부문 디지털 혁신 파트너로 입지를 강화하고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
