“500만원 받고 나가”…건물주, 음식점 앞에 인화성 페인트 쌓아

전북 익산의 한 음식점 앞에 건물주가 협의 없이 페인트 상자를 쌓아 악취와 폭발 위험이 우려됐지만, 경찰이 ‘업무방해 혐의 없음’으로 결론 내 논란이 일고 있다.
가게 주인 A씨는 “8000만 원 권리금을 주고 5년간 장사했는데, 건물주가 ‘500만 원 줄 테니 나가라’며 통보했다”며 “이제 그만 폐업하고 나가려고 한다”고 호소했다.
● “악취에 구토·어지럼증”…3일간 영업 중단
20일 온라인 커뮤니티에 따르면, A씨는 전북 익산의 한 아동병원 내에서 죽 음식점을 운영하고 있다. 그는 “건물주가 사전 협의 없이 가게 앞에 악취와 폭발 위험이 있는 페인트 상자를 쌓아 3일간 영업을 방해했다”고 호소했다.
공개된 영상에는 가게 앞에 박스째 쌓인 페인트 통과 뚜껑이 열린 채 방치된 모습이 담겨 있었다. 페인트 통은 가게 앞뿐 아니라 대기실 주변, 엘리베이터 앞까지 차지하고 있었다.
A씨는 “악취로 구토와 어지럼증을 겪어 3일 동안 영업을 하지 못했다”고 밝혔다. 하지만 경찰은 이를 ‘병원 환경 개선 작업’으로 판단, “업무방해로 보기 어렵다”는 이유로 불송치 결정을 내렸다. 검찰 이의신청 역시 기각됐다.
● “권리금 8000만 원인데… ‘500만 원 줄 테니 나가라’”
A씨는 “밥 먹는 식당에서 페인트 신나 냄새가 나는데 누가 오겠냐”며 “가게 안이 냄새로 가득 차 폭발 사고가 날 수도 있다고 심각성을 알렸지만, 건물주는 작업을 계속 진행했다”고 울분을 터뜨렸다. 이어 “8000만 원 권리금을 주고 5년간 장사했는데, 건물주가 ‘500만 원 줄 테니 나가라’고 통보했다”며 “3년 넘게 괴롭힘이 계속돼 너무 힘들다”고 토로했다. ● 경찰, “이해할 수 없는 행동”이라더니 결국 불송치
A씨는 “경찰도 처음엔 ‘이해할 수 없는 행동’이라더니 결국 불송치로 끝났다”며 “지성인이라는 의사들의 행동이 그저 바닥이다. 모든 걸 포기하고 싶을 만큼 힘들다”고 호소했다.
누리꾼들은 “음식점 앞에 페인트를 쌓는 게 말이 되느냐”, “아이들도 있는 병원에서 저럴 수 있냐”, “그냥 내쫓고 싶은 것 아니냐”라며 분노를 쏟아냈다. 그는 현재 폐업을 결심한 상태이며, 이 외의 사건에 대해 추가적인 법적 대응도 검토 중이다.
한편 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙’ 제16조에 따르면, 인화성 물질은 작업장 외 별도 장소에 보관해야 하며, 필요한 최소량만 작업장 내에 둘 수 있다. 또한 ‘위험물안전관리법’은 일정량 이상의 인화성 물질은 허가받은 창고에 보관하도록 규정하고 있다.
