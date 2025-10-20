닥터서플라이, 인플루언서 ‘드엘리사’ 온라인 앰배서더로 임명

의료기기 및 온열기기 전문기업 닥터서플라이는 지난 1일 인플루언서 드엘리사를 자사 인기 상품 ‘닥터스 은사&탄소사매트’의 온라인 앰배서더로 임명했다고 20일 밝혔다.
닥터서플라이에 따르면 드엘리사는 팔로워 약 69만7000명을 보유하고 있으며, 탁월한 상품 선정과 창의적인 기반의 릴스 및 피드 스토리 전개 능력으로 여러 브랜드와 협업해 성공 사례를 만든 대형 인플루언서다. 지난해 10월 닥터서플라이는 드엘리사와 협업해 행사 당일 1시간 동안 4억 원, 행사 기간 최종 16억 원의 매출을 기록했다.
닥터서플라이는 향후 5년간 드엘리사를 온라인 앰배서더로 기용할 예정이며 각종 행사의 최우선권 및 단독 모델 공급, 여러 마케팅 이벤트 공동 협업 등의 권한을 제공할 계획이다.
닥터서플라이는 드엘리사 앰배서더 임명 기념으로 오는 30일 ‘드엘리사X닥터스 블랙프라이데이 위크’ 행사를 진행하며 단독 모델과 함께 다양한 할인 및 혜택을 진행할 방침이다. 행사의 수익금 일부는 드엘리사와 함께 미혼모 가정의 겨울 난방 지원 사업에 기부할 계획이다.
송성한 닥터서플라이 CMO 본부장은 “지난번 드엘리사님과의 협업 이후로 당사의 시장 내 인지도가 급상승해 기업 운영에 큰 도움이 됐다”며 “이번 온라인 앰배서더 선정 배경은 단순한 매출 및 홍보 때문이 아닌, 인플루언서로서의 사명감을 가지고 선한 영향력으로 고객에게 다가간다는 점이 결정적이었다”고 밝혔다. 이어 “향후 기업과 인플루언서가 동반 성장하는 좋은 사례를 기대한다”고 말했다.