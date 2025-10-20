배우·작가·성우 총출동…복합문화예술축제 ‘2025 파주페어 북앤컬처’ 개최

시민과 함께하는 복합문화페어이자 글로벌 콘텐츠 마켓을 지향하는 ‘2025 파주페어 북앤컬처’가 오는 24~26일 파주출판도시 일대에서 열린다. 2회째를 맞이하는 올해 축제에는 가수, 배우, 작가, 화가로 활동 중인 김창완 씨를 비롯해 뮤지컬 배우 최정원 씨, 홍지민 씨, 이건명 씨와 배우 이원종 씨, 이윤지 씨, 양소민 씨 등 여러 예술가가 참여해 ‘책이 살아나는 순간’을 무대에서 연출할 예정이다.
김창완 씨는 김창완 밴드와 함께 오는 26일 ‘책과 음악이 있는 파크 콘서트-작가 김창완 展’ 토크콘서트를 통해 다양한 콘텐츠를 넘나들며 경험한 상상력의 세계와 진솔한 삶의 이야기를 노래와 함께 선보인다.
오는 24일 개막 공연에서는 뮤지컬 배우들이 참여하는 개막 공연 ‘이야기가 있는 뮤지컬 콘서트–BOOKS ALIVE!’가 진행된다. 책 속 명대사와 서사를 뮤지컬 넘버로 재해석한 갈라쇼가 펼쳐질 예정이다. 세르반테스의 소설 돈키호테를 원작으로 한 뮤지컬 ‘맨 오브 라만차’의 ‘The Impossible Dream’, 영국의 대문호 찰스 디킨스의 소설을 원작으로 한 뮤지컬 ‘두 도시 이야기’의 ‘I Can’t Recall’, T. S 엘리엇의 시집을 원작으로 한 뮤지컬 ‘캣츠’의 ‘Memory’ 등 고전을 원작으로 한 뮤지컬 작품 중 대중에게 큰 사랑을 받아온 주요 넘버를 메들리 형식으로 구성했다.
오는 25일에는 백희나 작가의 그림책 ‘알사탕’을 원작으로 한 가족 뮤지컬이 진행될 예정이다. 원작을 애니메이션으로 구성한 작품은 미국 아카데미상 단편 애니메이션 후보에 오르며 세계적으로 주목받기도 했다.
배우와 성우들이 대거 참여해 책의 문장을 목소리로 전하는 낭독공연에서는 소설, 시, 에세이의 장면을 생생하게 전달할 예정이다.
배우 이원종 씨는 ‘어느 고독한 농부의 편지’를 통해 삶의 쓸쓸함을 이겨내는 따뜻한 위로를 함께 전하며, 이윤지 씨는 ‘re, 셸리’ 낭독으로 문학과 청춘의 고민을 절제된 감성으로 표현한다. 양소민 씨는 ‘등의 불을 지고’를 통해 인간 내면의 불안을 그려낼 예정이다.
북소리 북토크 프로그램에서는 북튜버 겨울서점, 김용주 국립현대미술관 전시기획관, 박태웅 녹서포럼 의장, 이다혜 씨네21 기자 등이 참여해 디지털 시대의 독서와 책의 역할, 창작의 미래에 관해 이야기를 나눈다.
파주페어 북앤컬처는 책을 기반으로 공연·전시·체험을 결합한 국내 유일의 복합문화예술축제다. 송승환 총감독은 “책의 언어가 공연예술을 만나면 국경과 세대를 넘어 공감할 수 있다”며 “책과 멀어진 세대가 다시 책과 가까워지고, 책을 기반으로 한 공연을 즐기며, 세계에 진출하는 콘텐츠 창작의 무대가 되길 바란다”고 말했다.