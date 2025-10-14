“제발 캄보디아 오지마, 한국인 몸값 제일 비싸”…한인 선교사 절규

캄보디아에서 한국인을 노린 납치·감금 사건이 잇따르자, 현지에서 직접 피해자들을 구조해 온 선교사가 “제발 오지 말라”며 절박한 경고를 보냈다.
13일 캄보디아 시아누크빌 교민회장 오창수 선교사는 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 “올해만 50명이 넘는 한국인을 직접 구조했다”며 “이들은 대부분 고액 아르바이트 광고에 속아 입국한 피해자들이었다”고 밝혔다.
● “한 달에 1000만원 주는 일 없다”…취업 사기→감금의 덫
오 선교사는 “저개발 국가에서 한 달에 1000만원을 벌 수 있는 일은 존재하지 않는다”며 “현지에서는 200~300달러(약 28만~42만원)면 가정부를 쓸 수 있다. 그런 고액 알바는 100% 사기”라고 단언했다.
피해자 대부분은 온라인 구직 광고를 보고 캄보디아로 유인됐다. 이들은 여권을 빼앗긴 후, 폭행·협박 속에서 보이스피싱과 불법 도박 운영에 강제 동원됐다.
● “한국인은 돈 된다”…몸값 1만 달러 이상
오 선교사는 현지에서 한국인이 ‘가장 비싼 상품’으로 취급되고 있다고 했다. 그는 “한국인들이 수익을 잘 내서 중국 보이스피싱 조직에 1만 달러(약 1430만원)에 팔린다”고 전했다.
그는 최근 발생한 한국인 대학생 감금·사망 사건과 관련해 “그 지역은 중국 흑사회 조직이 온라인 범죄 거점으로 만든 곳”이라며 “빠삐용도 탈출 못 할 정도의 요새 같은 구조”라고 표현했다. 또 “아직도 그 안에 구조를 기다리는 한국인들이 남아 있을 것”이라고 덧붙였다.
● “현지 경찰 영사 3명뿐”…“코리안 데스크 설치 시급”
오 선교사는 구조 시스템의 한계도 지적했다. “현재 캄보디아에는 주재 경찰 영사가 3명뿐이라 피해자 대응이 늦다”며 “프놈펜 경찰청 내에 ‘코리안 데스크(Korean Desk)’를 설치해 합동 수사를 진행해야 한다”고 촉구했다.
마지막으로 그는 “캄보디아에는 1000달러를 벌 수 있는 일자리도 없다. 돈 벌러 왔다가 고문당하고 생명을 잃을 수 있다”며 “제발 오지 말라”고 거듭 경고했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
