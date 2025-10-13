108㎏ 요요 ‘류필립 누나’ 박수지, 다시 다이어트 “쉽지 않다”

박수지는 13일 인스타그램에 103.5㎏이 찍힌 체중계 사진을 올리면서 “또 한 번 느낀다, 감량은 쉬운 게 아니다”라는 글을 올렸다.
또 “이젠 추워서 반소매는 안 되겠다”라면서 거울에 비친 자기 모습도 사진으로 남겼다.
박수지는 류필립의 누나다. 류필립의 아내인 가수 미나의 도움을 받아 150㎏에서 78㎏까지 감량하며 화제의 인물로 주목받았다. 빠르게 체중을 감량했지만, 최근 다시 108㎏까지 체중이 늘어났다고 밝혀 많은 이들을 안타깝게 했다. 이후 그는 “찌든 빠지든 공복 몸무게를 잴 때마다 공개하겠다”라며 다시 다이어트 의지를 드러낸 바 있다.
앞서 박수지의 친동생 류필립은 담담하게 박수지와의 불화를 고백했다. 류필립은 지난 2일 자신의 유튜브 채널을 통해 박수지가 자주 보이지 않는 것에 대한 질문에 “수지 누나가 그만하고 싶다고 해서 더 이상 (다이어트를) 진행할 수 없는 상황이며 수지 누나가 운동하기 싫다고 했다”라고 밝혔다.
류필립은 “수지 누나를 팽했다고 생각하는 분들도 있는데 우리가 그럴 관계는 아니다”라며 “전폭적인 지원을 해준 아내에게 감사하다, 미나씨가 우리 가족을 도와준 것이기 때문이다, 그러나 (박수지가) ‘행복하지 않았다’ ‘힘들었다’는 말을 하니 할 말이 없었다, 저도 그냥 행복하게 살라고 했다, 연락하면 누나가 스트레스를 받을 거다, 최대한 연락을 하지 않으려고 한다”라며 박수지의 다이어트에 더 이상 관여하지 않겠다고 밝힌 바 있다.
