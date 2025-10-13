머니메이커스-팬딩, 합동 재테크 콘서트 ‘머니메이커스 데이’ 개최

재테크 커뮤니티 플랫폼 머니메이커스와 팬덤 기반 커뮤니티 플랫폼 팬딩은 오는 25일 오후 1~8시 합동 재테크 콘서트 ‘머니메이커스 데이’를 개최한다고 13일 밝혔다. 다양한 분야의 인플루언서와 전문가들이 최신 투자 전략과 시장 흐름을 공유하는 행사다.
커뮤니티 프랜차이즈 벨류온클럽 산하의 머니메이커스는 직장인을 위한 재테크 커뮤니티다. 벨류온클럽은 국내 최초 커뮤니티 프랜차이즈로 재테크, 인플루언서, 전문직, 사업가, 뷰티 등 다양한 분야의 커뮤니티를 모아 시너지를 창출하고 있다.
팬딩은 크리에이터가 팬덤과 깊이 소통하고 비즈니스 할 수 있도록 지원하는 팬덤 비즈니스 플랫폼이다. 이번 머니메이커스 데이를 통해 재테크 크리에이터들에게 팬덤과 직접 교류하며 새로운 가능성을 모색하는 기회를 제공할 예정이다.
이번 콘서트에서는 ▲가을바람(기술주 장기투자 전략) ▲코인이슈(매크로 환경 기반 투자 접근법) ▲박종훈(경제 기초 시황 분석) ▲안유화(스테이블코인 및 비트코인 시황 ▲이재민(주식 및 코인 퀀트 전략) 등 총 5명의 연사가 각자의 전문 분야를 주제로 강연할 계획이다. 강연 이후에는 행사장 27층 VIP 라운지에서 연사와 참가자들이 자유롭게 교류할 수 있는 네트워킹 세션이 마련된다.
머니메이커스 관계자는 “머니메이커스 데이는 단순히 강연을 듣는 자리가 아니라 실전 경험이 풍부한 연사들과 직접 소통하며 인사이트를 얻을 수 있는 콘서트 형식의 행사”라며 “재테크에 어려움을 겪는 2040 직장인들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.