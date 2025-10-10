강릉원주대, 전공박람회로 학생 전공 설계 및 탐색 기회 확대

국립강릉원주대학교는 국립대학육성 사업의 일환으로 강릉캠퍼스 학생회관 앞에서 ‘2025 GWNU 느좋(느낌 좋은) 전공박람회’를 개최했다고 10일 밝혔다.
전공박람회는 자유전공학부 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 전공을 주도적으로 설계할 수 있게 하고, 재학생 전체가 복수전공, 융합 전공, 마이크로디그리 등 다양한 다전공제도를 이해하고 탐색할 수 있도록 마련됐다.
국립강릉원주대학교 자유전공학부는 대학 전공 칸막이 해소 및 학생 전공 선택권 확대를 위해 2025학년도에 신설됐다. 학생들은 1학년 동안 다양한 전공을 자유롭게 탐색한 뒤, 2학년부터 본인의 적성과 진로에 맞는 학과를 선택할 수 있다.
올해 박람회에는 총 24개 학과와 1개 부서(교육혁신과)가 참여해 학과별 특성화 교육과정을 소개했다. 현장에는 교내외 홍보를 통해 약 700명의 재학생, 교직원, 시민이 참여했다. 5개 학과 부스를 방문 후 기념품을 받는 행사에는 373명의 학생이 참여하는 등 특히 1학년 학생들의 참여가 활발했다.
학교 측은 만족도 조사 결과 ‘학과에 대한 원하는 정보를 충분히 얻었다(92.8%)’, ‘전공 선택이나 학업 계획에 도움이 되었다(94.6%)’, ‘전공박람회 참여에 전반적으로 만족한다(96.4%)’, ‘다음 전공박람회에 참가할 의향이 있다(96.4%)’의 응답률을 보였다고 밝혔다.
강릉캠퍼스 박람회에 이어 오는 14일에는 원주캠퍼스 학생복지관 앞에서 2차 박람회 행사가 열린다. 대학 학생뿐만 아니라 강원특별자치도 내 중·고등학교 재학생까지 대상을 넓혀 진로 설계와 전공 선택에 실질적인 도움을 제공하는 것을 목표로 한다.
행사에는 교내 카페 무료 음료 쿠폰(300개 한정), 만족도 조사에 응답한 학생들을 위해 보냉백 400개 등 경품이 준비될 예정이다.
박덕영 총장은 “전공 선택의 폭을 넓히고, 학과별 맞춤형 프로그램을 제공해 학생들이 미래 사회를 선도할 창의적 인재로 성장할 수 있도록 지속해서 지원할 것”이라고 밝혔다.
