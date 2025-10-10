“전봇대마다 붙어 있었다” 한가인, 형부의 전설의 프러포즈 폭로

배우 한가인이 형부의 과거 프러포즈 비화를 공개해 웃음을 자아냈다.
‘전봇대 고백’이라는 유쾌한 에피소드가 공개되자 팬들은 “한가인다운 솔직함”이라며 폭소를 터뜨렸다.
● “동네 전봇대마다 붙어 있었다”…형부의 전설의 프러포즈
한가인은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 **‘자유부인 한가인’**을 통해 김포에 있는 친언니의 시댁 농장을 방문한 영상을 공개했다.
영상에서 그는 형부와 함께 고추와 포도를 따며 가족들과 화기애애한 시간을 보냈다.
일을 하던 중 한가인은 “언니가 결혼한 건 나 때문이다. 내가 남편 연정훈과 일찍 결혼하겠다고 해서 언니도 빨리 결혼하게 된 거다”라고 말했다.
이에 형부는 “처제 탓이 80%”라며 웃으며 맞장구쳤다.
이후 한가인은 “우리 형부 프러포즈 썰도 웃기다”며 “그때 ‘선영아 사랑해’ 광고가 유행이었다.
아침에 일어나 학교 가는데, 동네 전봇대마다 ‘효주야 사랑해’가 붙어 있더라”고 회상했다.
형부는 “집에서 버스정류장까지 전봇대마다 다 붙였다”며 “장모님이 창피하다고 아침에 다 떼셨다고 하더라”고 당시를 떠올렸다.
● “장미꽃 사서 고백하러 왔는데 코피 흘렸다고…”
한가인은 또 다른 일화도 공개했다.
그는 “언니랑 형부가 처음 만났을 때, 형부가 장미꽃을 사서 고백하려고 왔는데 코피를 흘리고 있었다더라”고 웃으며 말했다.
이에 형부는 “처제가 옛날 일 진짜 잘 기억한다”며 쑥스러워했다.
한가인의 유튜브 채널은 가족과의 일상, 육아 에피소드 등을 솔직하게 공유하며 꾸준한 인기를 얻고 있다.
특히 이날 영상은 게시 하루 만에 30만 회를 넘기며 “역시 한가인 클래스”라는 댓글이 이어지고 있다.
