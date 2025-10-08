‘제2 판교’ ASV, 경자구역 지정…“첨단산업 클러스터 길 열렸다”

3년 만의 결실…첨단로봇 전초기지로 급부상
경기 안산시의 ‘안산사이언스밸리지구’(ASV)가 지난달 경기경제자유구역으로 지정되면서 첨단산업의 전진기지로 떠오르고 있다. 안산사이언스밸리를 제2의 송도, 판교 같은 글로벌 첨단산업 클러스터로 개발하는 길이 열리게 됐다.
일자리 3만 개·8조 4000억 생산 유발 효과
이민근 “국제학교·외국인 투자 유치 전력”
경제자유구역은 외국인 투자 유치와 국가전략산업 육성을 위한 경제특구다. 입지 혜택과 세금 감면, 인허가 절차 간소화 등 다양한 인센티브가 제공된다. 국제학교 설립과 대규모 복합개발이 가능해 경제적 파급 효과가 크다.
산업통상자원부는 지난달 22일 안산사이언스밸리지구의 경제자유구역 신규 지정을 최종 의결했다. 2022년 11월 경기경제자유구역 신규 지정 후보지 선정 이후 약 3년 만이다. 수도권과 역세권을 동시에 갖춘 경제자유구역은 전국에서 이 지역이 유일하다.
이민근 안산시장이 민선 8기 취임 후 약 3년 동안 지역 경제 활성화와 산업 생태계 혁신에 집중한 결과라는 평가다.
이 시장은 신규 지정 심의 과정에서 반월·시화국가산업단지를 중심으로 한 전통 제조업의 체질 개선을 위해 경제자유구역 지정이 필수적이라는 점을 강조했다. 개발계획 수립과 국내외 투자유치, 기업 협회·연구기관 네트워킹 등 경제자유구역 지정에 전력을 다해왔다.
● ASV, 첨단로봇·제조 산업이 핵심
ASV는 상록구 사동 산188번지 일대 1.66㎢(약 50만 평) 규모로, 첨단로봇과 제조 산업을 핵심으로 하는 경제자유구역이다. 한양대 ERICA 캠퍼스를 중심으로 경기테크노파크, 한국생산기술연구원, 한국산업기술시험원, 한국전기연구원 등 국책 연구기관과 강소기업들이 모여 있는 수도권의 대표 산학연 클러스터다.
우수한 연구·혁신 역량과 서울 접근성(신안산선 한양대역에서 여의도까지 25분) 그리고 쾌적한 정주 환경 등을 바탕으로, 안산시는 국내 최초 첨단산업 R&D 중심 경제자유구역 개발을 추진한다.
개발 용지의 경우 토지 수용 없이 신속한 사업 추진이 가능한 시유지와 한양대 소유지로 구성됐으며, 사업 시행자 역시 안산시와 한양대로 안정적 개발이 기대된다. 안산시는 내년부터 개발 타당성 용역과 실시설계 등 본격적인 개발에 나선다.
이민근 안산시장은 “경제자유구역 지정은 로봇시티 안산과 기업친화도시 안산으로 도약하기 위한 행정력의 결실로, 지역 일자리 확대에 도움이 될 것”이라며 “국제학교 유치와 외국인 투자 유치에도 적극 나설 계획”이라고 말했다.
● 경제자유구역 지정, 효과는?
ASV의 경제자유구역 지정으로 기업과 지역사회가 누릴 혜택 등 효과에 대한 기대감도 커지고 있다. 경제자유구역은 기업의 경제활동 자율성을 극대화해 국내외 투자유치를 촉진하는 특별 경제특구 제도다.
지정된 구역의 입주 기업들은 사업 부지를 조성 원가로 제공받으며, 재산세와 취득세 등 세금 감면 혜택을 받는다. 인허가 절차 간소화, 고용 특례, 외환거래 자율화 등 다양한 인센티브가 제공돼 긍정적 투자 환경이 마련된다.
복합 상업지구 조성과 국제학교 설립을 통해 정주 여건을 개선, 우수 인재 유치에도 긍정적인 영향을 미친다. 이러한 기업 친화적 환경 조성은 더 많은 국내외 기업을 안산으로 유치하고, 양질의 일자리 창출과 세수 증대, 생활 환경 개선으로 이어지는 선순환 경제 구조를 완성할 것으로 기대된다.
앞으로 안산시는 첨단로봇과 스마트 제조업 중심의 글로벌 산업 생태계 조성에 주력한다. AI와 첨단로봇 제조시설은 물론, 관련 전후방 기업들의 연구개발(R&D) 센터와 첨단산업 시설 유치에 적극 나선다. 해외 우수 대학과의 협력을 통한 글로벌 연구소 유치로 기존 산학연 클러스터 역량 강화를 도모한다.
국제학교 유치도 가시화되고 있다. 현재 미국과 영국의 3개 학교와 협의가 진행 중이다. ASV와 반월·시화국가산업단지를 첨단 자율 제조 단지로 전환해 안산을 대한민국 제조 산업 혁신의 모델로 키우겠다는 목표다.
경제자유구역 지정에 따른 경제 활성화 기대효과도 크다. 8조 4000억 원의 생산 효과가 예상되고 해마다 3조 6000억 원 규모의 부가가치 소득이 창출된다. 신규 일자리도 3만 개 이상 생겨날 것으로 예측된다.
이민근 안산시장은 “앞으로 안산시는 AI와 첨단로봇 등 미래 첨단산업의 선도 도시로 도약할 것”이라며 “모든 성과가 시민에게 돌아가도록 최선의 노력을 다하겠다”라고 강조했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
