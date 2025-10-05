“해산 안 하면 한명씩 죽이겠다” 국힘 김미애 협박 문자받아…형사고소

국민의힘 김미애 의원이 ‘국민의힘이 해산하지 않으면 의원들을 한 명씩 죽이겠다’는 내용의 협박 문자를 받았다고 5일 공개했다. 그는 문자 메시지를 보낸 사람을 형사고소했다고 밝혔다.
김 의원이 이날 페이스북을 통해 공개한 문자 메시지를 살펴보면 전날 오후 10시 “대가리에 뇌가 있으면 니네(너희)가 해산해라. 안 그럼 너 하나 때문에 의원들 한명씩 죽일 거니까. 이거 경고다”라는 내용이 적혀 있다.
김 의원은 “제 휴대전화로 살해 협박 문자 메시지가 도착했다”며 “정치인은 언제나 비판과 견제를 받아야 한다고 생각하지만, 그 비판이 생명을 위협하는 협박 행위로까지 나아간다면 표현의 자유로 보호받을 수 없는 중대한 범죄”라고 밝혔다.
그는 “오늘 부산 해운대경찰서에 살해협박죄로 형사 고소장을 접수하고, 고소인 진술을 마쳤다”며 “저는 앞으로도 이러한 범죄 행위에는 단호히 대응할 것”이라고 했다.
김 의원은 이날 고소장도 공개했다. 고소장에는 “위 문자는 고소인(김 의원)을 직접적으로 지칭하며 ‘의원들 한명씩 죽일 거다’라는 표현을 사용해 다수 국회의원을 상대로 한 구체적 살해 의사를 명백히 드러낸 것”이라고 적혀 있다.
또 “특히 본 협박 문자는 고소인이 전혀 알지 못하는 사람으로부터, 알 수 없는 경로로 고소인의 개인 휴대전화 번호를 취득하여 발송된 것”이라고 했다.
그러면서 “이로 인해 고소인은 ‘내 전화번호를 어떻게 알았는가’, ‘왜 나를 특정하여 살해 협박을 하는가’에 대한 불안과 공포를 크게 느꼈으며, 신원이 노출되었을지도 모른다는 극도의 공포심과 생명에 대한 실질적 위협감을 느꼈다”고 적었다.
박성진 기자 psjin@donga.com
