강훈식 “김현지 인사 한달전부터”… ‘국감 방탄용’ 비판에 반박

강훈식 대통령 비서실장이 김남준 대변인과 김현지 부속실장에 대한 최근 대통령실 인사를 지난달 초부터 준비하고 있었다고 밝혔다. 이번 인사가 김 부속실장의 국회 국정감사 출석을 막으려는 의도라는 야당의 주장에 대해 강하게 선을 그은 것이다.
강 실장은 4일 유튜브 방송 ‘매불쇼’에 출연해 “한 달 전 제가 인사수석을 임명한다고 발표하면서 ‘자연스러운 개편과 인사이동이 있을 것’이라고 했다”며 “저희는 사실 그때 이미 준비하고 있었다”고 설명했다.
실제로 강 실장은 지난달 9일 인사수석비서관 신설 및 임명을 발표하면서 향후 대통령실 직제 개편이 추가로 이뤄질 것이라고 밝혔다. 이후 지난달 29일 김남준 부속실장을 대변인으로, 김현지 총무비서관을 후임 부속실장으로 임명하는 등의 내부 인사를 단행했다.
‘2인 대변인 체제’ 관련해서는 “강유정 대변인이 잘하고 있지만 너무 피곤하다”라며 “소통을 강화해야 한다는 내부 공감대가 있었다”고 전했다. 그는 “공교롭게도 여성만들만 대변인, 부대변인으로 있었는데 남성 대변인이 있어야 한다는 의견을 부정할 수 없었다”라며 “자연스럽게 김 대변인을 발탁했고, 그 자리를 김 전 총무비서관으로 채웠다”라고 했다.
김 부속실장이 어떤 사람인지에 대해 묻는 진행자의 질문에는 “굉장히 성실하고 직언을 거침없이 한다”며 “이재명 대통령도 본인에게 가장 직언을 잘하는 사람 중 한 명으로 인식할 정도”라고 소개했다. 그러면서 “(대통령과) 오래된 사람들을 보면 이유가 궁금하지 않느냐. 지켜보면 ‘김현지는 정말 할 말을 다 하는구나, 거침없이 하는구나’ 하는 느낌”이라고 했다.
김 대변인에 대해선 “센스가 굉장히 뛰어나다. 감각적이고 상황에 대한 판단이 빠르고 뛰어난 편”이라고 평가했다.
강 실장은 김 부속실장 실세 논란과 관련해 “인사 문제는 제 몫”이라고 재차 강조했다. 그는 앞서 언론 인터뷰에서 김 부속실장이 ‘그림자 실세’라는 야당의 공세에 “기관장이니 제가 실세여야 맞다”며 “너무 당연한 표현”이라고 답한 바 있다. 우상호 대통령실 정무수석도 한 언론 인터뷰에서 “대통령실 실세는 강훈식”이라고 강조했다.
한편 이 대통령이 추구하는 개혁의 방법론과 관련해서는 “불편해하는 사람들도 수술대 위로 살살 꼬셔서, 마취하고 잠들었다가 일어났는데 ‘아 배를 갈랐나보다. 혹을 뗐구나’ 생각하게 만드는 게 개혁이어야 한다고 대통령은 생각한다”고 밝혔다.
그는 “개혁이 그렇게 돼야 저항도 줄고, 저항이 줄어야 성공한다”며 “과거에 우리가 숫자가 많고 여당이어서 하려고 했던 숱한 과제가 안 된 것을 보면 다 이유가 있는 것 아니냐는 인식을 갖고 있다”고도 설명했다.
그러면서 “국민에 ‘개혁되니 좋더라’는 결괏값으로 와야 한다”며 “밖에 나가서 떠들고 있는 정치세력에 (대해서도) ‘더 좋은 삶을 만드는 게 정부의 역할’이라고 국민이 느끼게 해야 한다는 것이 이 대통령의 생각”이라고 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0