김민규, 전역 인사 “군생활 무사히 마쳤다”…‘육군용사상’ 공개

김민규는 30일 자신의 인스타그램에 “2024년 4월 1일 입대하여 2025년 9월 30일부로 전역을 명 받았다”는 글을 게재했다.
그는 이어 “길다면 길고, 짧다면 짧은 1년 6개월의 시간이 흘렀다”며 “힘든 순간도 있었지만 저를 사랑하며 기다려주신 팬분들, 그리고 좋은 선·후임들과 동기, 간부님들 덕분에 무사히 군 생활을 마칠 수 있었다”고 전했다.
그러면서 “아울러 지금 이 순간에도 각자의 자리에서 나라를 지키고 계신 국군 장병 여러분께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “언제나 한결같은 마음으로 저를 기다려주신 팬분들께도 진심으로 감사드리며 하루빨리 좋은 작품과 더 나은 모습으로 인사드리겠다”고 덧붙였다.
사진에서 김민규는 군복을 입고 늠름한 모습으로 포즈를 취하고 있다. 또한 그는 육군용사상을 공개하는 등 성실한 군 생활을 인증해 훈훈함을 더했다.
한편 김민규는 2013년 tvN 드라마 ‘몬스타’로 데뷔한 후 ‘시그널’ ‘이번 생은 처음이라’ ‘퍼퓸’ ‘간택 - 여인들의 전쟁’ ‘편의점 샛별이’ ‘설강화’ 등 다양한 작품에 출연했다. 특히 지난 2022년 ‘사내맞선’에서 GO푸드 강태무 사장의 비서실장으로 더욱 주목받았고, 지난 2023년에는 ‘성스러운 아이돌’에 출연해 이 세계 대신관 램브러리와 아이돌 우연우 1인 2역을 소화했다.
