‘잇단 고장’ 한강버스, 결국 한 달간 승객탑승 중단한다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 28일 16시 02분

한강버스가 18일 오전 서울 송파구 한강버스 잠실 선착장에서 뚝섬선착장으로 이동하고 있다. 2025.9.18 뉴스1
서울시가 29일부터 한 달간 ‘한강버스’ 승객 탑승을 일시 중단한다.

28일 서울시는 “성능 고도화와 안정화를 위해 한 달간 한강버스를 ‘무승객 시범운항’으로 전환한다”고 밝혔다. 18일 첫 운항을 시작한 한강버스는 열흘 동안 방향타 이상, 전기적 미세 결함 등 문제가 발생해 운항을 일시 중단하는 상황이 반복됐다. 이에 서울시는 더 안전하고 안정적인 운항을 위해 시범운항 기간을 운영하기로 결정했다.

10월 말까지 이어질 무승객 시범운항은 기존과 동일하게 양방향 7회씩 하루 총 14회 운항한다. 현재 운항시간표인 오전 11시 출발·배차간격 1시간~1시간 30분 그대로 실제와 동일한 조건으로 반복 운항한다. 다만 일반 승객의 탑승은 불가능하다.

이미 기후동행카드에 5000원을 추가해 한강버스 정기권을 구매한 시민은 추가지불액 5000원을 돌려받을 수 있다. 자세한 절차는 티머니 홈페이지와 모바일 티머니 애플리케이션, 개별 문자메시지 등으로 안내한다. 시민불편 최소화를 위해 한강버스 웹사이트와 카카오맵 등 모빌리티 앱을 통해 변경사항을 안내하고 상담할 예정이다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “철저한 시범운항을 통해 한강버스가 서울을 대표하는 안전하고 믿을 수 있는 수상교통수단으로 거듭나도록 하겠다”고 말했다.

#서울시#한강버스#무승객 시범운항
임재혁 기자 heok@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
