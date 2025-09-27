‘선미 댄서’ 차현승 “백혈병 진단 모든것 멈춰…반드시 이겨낼 것”

차현승은 27일 자신의 인스타그램에 “지난 6월 초, 응급실로 실려 가며 제 삶이 한순간에 멈췄다”며 “그전까지는 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 ‘백혈병’이라는 진단이 모든 것을 멈추게 했다”는 글을 게재했다.
그는 이어 “처음엔 저 자신조차 받아들이기 힘들었고 누구에게도 말할 수 없었다”며 “두려움과 혼란이 매일을 채웠다”고 힘들었던 시간을 고백했다.
차현승은 “이제는 시간이 지나 솔직히 말할 준비가 된 것 같다”며 “저는 현재 치료를 받으며 하루하루 조용히 싸워가고 있다”고 알렸다. 그러면서 “앞으로의 길은 길지만 저는 반드시 이겨낼 것”이라며 “제 꿈과 열정은 여전히 살아 있고 다시 무대와 카메라 앞에 설 그날을 간절히 기다리며 버티고 있다”고 전했다.
차현승은 “알게 모르게 저를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “저는 반드시 이겨내서 더 강하고 따뜻한 모습으로 돌아오겠다”고 다짐하며 “오늘도 저는 희망을 연습합니다”라고 덧붙였다.
차현승은 투병 중 찍은 사진도 남겼다. 그는 병실 침대에서 환한 웃음을 짓고 있는가 하면, 휠체어에 앉아 있는 모습으로도 눈길을 끈다.
이에 최강창민은 “너무 갑자기라 놀랐다야, 몸조리 잘해서 건강 되찾고 꼭”이라고 남겼고, 배윤정은 “넌 무조건 잘 이겨낼 거야, 응원한다 현승아”라고 힘을 실었다. 홍석천도 “현승 놀랐네”라며 “잘 이겨낼거야, 인생이 어떤 방향으로 갈지 아무도 모르지, 지금 시련이 더 단단한 그리고 성숙한 현승을 만들어줄 거야, 잘 이겨내고 사랑해주는 사람들 곁으로 돌아와”라고 응원했다. 카라 박규리도 “현승아, 잘 이겨낼 수 있을거야! 기도할게”라고 적었고, 강재준도 “끝까지 응원할게요”라고 댓글을 남겼다.
한편 차현승은 가수 선미의 ‘24시간이 모자라’의 댄서로 주목받았다. 이외에도 소녀시대 동방신기 비투비 엑소 등 K-팝 아티스트들과 무대를 함께 했다. 또한 지난 2021년 넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌1에서도 메기남으로 주목받았으며 2023년 넷플릭스 ‘피지컬: 100’에도 출연했다.
