최강희 “이렇게 나이드는건가 무섭다…이효리처럼 단짝 있었으면”

지난 26일 방송된 MBN·채널S ‘전현무계획2’ 48회에서는 전현무가 ‘1일 먹브로’ 나폴리 맛피아(권성준 셰프), ‘먹친구’ 최강희와 함께 ‘줄 서는 맛집’ 먹트립을 펼쳤다. 이들은 S그룹 정용진 회장의 맛집으로 통하는 닭곰탕을 시작으로, 60년 전통의 무교동 낙지볶음 맛집과 한국에서 가장 오래된 빵집, 장충동의 원조 족발집까지 모두 섭렵해 안방극장에 식도락의 힐링을 고스란히 전달했다.
그 가운데 전현무는 나폴리 맛피아와 함께 무교동 낙지볶음 맛집에 도착해 낙지볶음 고수 맛, 중수 맛과 조개탕을 주문했다. 음식을 기다리면서 전현무는 “‘흑백 요리사’ 상금 3억을 어디에 썼냐”고 물었고, 나폴리 맛피아는 “저는 저 스스로 나태해지는 걸 경계한다”며 “그래서 금액에 딱 맞춰서 제 식당 바로 앞에 3억짜리 전셋집을 구했다”고 답했다. 이에 전현무는 “성공의 루틴을 잘 만들어가는 분이네”라고 극찬했다. 이후 전현무는 나폴리 맛피아가 매운 걸 잘 못 먹고 ‘습습하하’를 연발하는 반전을 보이자 “곽튜브와 비슷하다”며 폭소해 웃음을 안겼다.
전현무는 나폴리 맛피아와 헤어진 후 장충동으로 향해 최강희를 만났다. 두 사람은 먼저, 1946년에 설립한 빵집으로 향해 추억의 크림빵부터 모나카까지 섭렵하는 ‘빵 먹방’을 펼쳤다.
이어 이들은 장충동 족발집 중에서도 원조인 맛집으로 향해 앞다리살 족발을 영접했다. 이를 맛본 최강희는 “원래 족발이 이렇게 부드럽냐, 족발이 내 소울푸드가 될 줄이야”라며 행복해했다.
그러던 중 전현무는 “(다니다 보면) ‘왜 이렇게 동안이냐’는 말 많이 듣지 않냐”고 물었고, 최강희는 “이제는 동안이 어디 있어. 전 국민이 다 동안인데”라며 겸손해했다. 그러면서 “요즘 나이 드는 게 딱 느껴진다. 집에서 거울 봤을 때랑 웹서핑하다가 애들이 입은 걸 샀는데 그 친구랑 내가 (느낌이) 다를 때”라고 솔직하게 밝혔다.
또한 최강희는 전현무가 “너처럼 귀차니스트가 러닝에 빠진 게 신기하다”고 묻자 “몸을 흔들어서인지 장기가 정리가 되는 것 같다”며 “제일 좋은 건 ‘달려라 하니’처럼 마음이 힘들 때 달렸더니 스트레스가 건강하게 해소된다”고 답했다. 이
에 전현무는 조심스레 “우리가 40대 후반인데 현실적인 고민이 있냐”고 물었고, 최강희는 “이효리, 홍현희 씨처럼 단짝이 있으면 좋겠다 싶다”며 “혼자 살기 싫어서 한참 외로웠을 때가 있었는데 지났더니 ‘이제는 이렇게 나이 드는 건가?’ 싶어서 무섭더라, 소망이 거의 꺾인 것 같다”고 털어놨다.
최강희의 솔직한 고백에 전현무는 “최근 이런 질문 못 들어봤을 텐데 이상형은?”이라고 돌직구 질문을 던졌으나, 최강희는 “나 (대답) 안 할래”라고 ‘노코멘트’마저 솔직하게 밝히는 한편 “언제 이상형 만나. 언제 사귀어. 그냥 족발이나 먹으러 오자”고 정리해 현장을 초토화했다.
‘전현무계획’은 2주간의 재종비 후 오는 10월 17일 오후 9시 10분 시즌3로 찾아올 예정이다.
