LH, ‘주거복지 청년기자단’ 10기 발대식 진행

한국토지주택공사(LH)는 ‘주거복지 청년기자단’ 10기 발대식을 진행했다고 26일 밝혔다.
‘주거복지 청년기자단’은 청년의 눈높이에서 임대주택 입주정보, 주거생활서비스 등 다양한 주거복지 정보를 알리기 위한 사업이다.
만 19세 이상 39세 이하 청년을 대상으로 총 5개 권역(수도권, 강원권, 충청권, 전라권, 영남권)에 걸쳐 20명을 모집, 총 81명이 신청해 평균 4.1:1의 경쟁률을 기록했다.
선발 인원은 발대식을 시작으로 내년 3월까지 총 6개월간 활동을 이어갈 계획이다. 직접 주거복지사업 현장을 취재하며 실수요자의 관점에서 맞춤형 콘텐츠를 제작한다. 제작 콘텐츠는 LH 공식 블로그, 유튜브 등 SNS 채널을 통해 공개된다.
형희재 LH 주거복지계획처장은 “청년기자단의 새로운 시각을 통해 LH의 다양한 주거복지 정보가 국민께 더욱 쉽고 재밌게 다가갈 수 있길 기대한다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
