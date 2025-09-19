농협, ‘2026년 공공형 계절근로사업 참여 희망농협 사업설명회’ 개최

농협중앙회가 19일 대전에서 2026년 ‘공공형 계절근로사업’ 참여를 희망하는 농협 실무자와 지역별 사업 담당자 등을 대상으로 사업설명회를 개최했다.
공공형 계절근로사업은 지방자치단체가 외국인력을 도입하고, 농협이 직접 고용한 외국인 근로자를 농업인에게 일 단위로 공급하는 인력지원 제도다. 2022년 처음 시행된 이 사업은 영농철 급증하는 인력 수요에 맞춰 안정적으로 인력을 제공해 농가로부터 큰 호응을 얻고 있다.
이날 설명회에는 2025년 운영농협과 2026년 신규 참여를 희망하는 농협 담당자 등 150여 명이 참석한 가운데 ▲2026년 ‘공공형 계절근로’ 제도 운영 및 사업 정책방향 안내 ▲안전·노무관리 등 담당자 실무 교육 ▲우수사례 발표 등 사업 운영 노하우 공유 ▲정보교류와 의견 수렴 등이 진행됐다.
농협중앙회는 공공형 계절근로사업 활성화와 참여농협 확대를 위해 공공형계절근로운영농협협의회와 함께 사회보험 가입제외 등 제도를 개선하고자 유관기관을 대상으로 농정활동을 활발히 추진하고 있다. 신규 농협 대상 운영 노하우 전수, 외국인근로자 대상 취업교육 실시 등 운영농협 중심의 현장 실행력을 강화해 나갈 방침이다.
김진욱 농협중앙회 농촌지원부장은 “운영 농협이 현장에서 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 중앙회 차원의 제도적·행정적 지원을 강화하고 있다”며 “농협중앙회는 공공형 계절근로사업이 전국적으로 확대돼 지속가능한 농업·농촌을 구현하는데 앞장서겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
