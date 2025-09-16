“학폭 당한적 있다” 2.5%로 역대최고…초등생 5%로 가장 높아

학교폭력을 경험했다고 응답한 초중고생 비율이 2.5%로 2013년 관련 조사가 시작된 뒤 역대 최고를 기록했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 유행한 2020년 0.9%까지 떨어졌던 학교폭력 피해 응답률은 이후 매년 상승하다 지난해 2013년(2.2%) 이후 최고인 2.1%였고, 올해는 2.5%로 더 높아졌다. 특히 학교폭력을 당했다고 응답한 초등학생 비율이 5.0%로 역대 최고로 중학교, 고등학교보다 높았다.
교육부는 올해 4~5월 전국 초4~고3 재학생 전체(397만 명)를 대상으로 실시한 2025년 1차 학교폭력 실태조사 결과를 16일 발표했다. 지난해 2학기부터 응답 시점까지 학폭 피해, 목격, 가해 경험에 대해 조사했고, 조사 참여율은 82.2%였다.
학교폭력 피해 응답률은 2.5%로 전년(2024년 1차)보다 0.4%포인트 증가했다. 학교급별로는 초등학생이 5.0%로 가장 높았고 중학생 2.1%, 고등학생 0.7% 순이었다.
학생들이 경험한 피해 유형은 언어폭력이 39%로 가장 많았다. 다음은 △집단 따돌림(16.4%) △신체폭력(14.6%) △사이버폭력(7.8%) 순이었다. 지난해와 비교하면 언어폭력과 신체폭력은 각각 0.4%포인트, 0.9%포인트 줄었지만 집단 따돌림과 사이버폭력은 0.9%포인트, 0,4%포인트 증가했다.
학교폭력 피해 장소는 교실 안(28.9%)과 복도나 계단(16.6%) 등 학교 안이 많았다. 시간은 쉬는 시간(30.1%)이나 점심 시간(20.9%) 등 교사의 눈을 피할 수 있는 시간 대가 주를 이뤘다. 학교폭력을 경험한 학생의 92.3%는 보호자, 교사, 친구 순으로 피해 사실을 알렸다. 학교폭력 가해 응답률은 1.1%, 목격 응답률은 6.1%로 전년보다 0.1%포인트, 1.1%포인트 올랐다.
교육부는 학교폭력 피해 응답률이 높아지는 원인은 학생이 교육이나 미디어 등을 통해 학교폭력에 대한 인지가 높아졌기 때문이라고 분석했다. 학교 현장에서는 올해부터 학교폭력 가해 이력이 대학입시에 반영되며 전체적으로 학교폭력에 대한 민감도가 올라갔다는 의견도 나온다. 학교폭력 예방 활동을 하는 비영리공익법인(NGO) 푸른나무재단 김미정 상담본부장은 “영화, 드라마, 넷플릭스 등을 통해 학교폭력 민감도가 높아진 것도 맞지만 쌍방 신고가 늘어난 영향이 크다”며 “누가 봐도 가해자가 확실해 보이는 경우도 자녀의 진로에 문제가 생길까 법률 상담을 받고 피해자로 맞신고 하니 피해자가 다수가 된다”고 말했다.
교육부는 사안 발생 초기에 상담 기회를 넓혀 갈등이 조기에 해소될 수 있게 하고 관계 회복 프로그램을 개발해 지원하겠다고 했다. 이에 대해 김 본부장은 “피해자가 관계 회복을 하고 싶다는 욕구가 있을 때 하는 게 중요하다”며 “피해자가 준비가 안 된 상태에서 섣불리 관계 회복을 이야기하는 것은 피해자에 대한 강요가 될 수 있다”고 설명했다.
