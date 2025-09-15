‘케데헌’ OST, 빌보드 앨범차트도 1위…BTS 이후 5년만에 동시 석권

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다. 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에 이어 ‘빌보드 200’에서 모두 정상에 오른 것. 두 부분을 동시에 석권한 것은 그룹 방탄소년단(BTS) 이후 약 5년 만이다.
미국 빌보드는 14일(현지시간) 차트 예고 기사에서 케이팝 데몬 헌터스 OST 앨범이 앨범차트 정상에 올랐다고 전했다. 빌보드는 “OST 앨범이 빌보드 200 정상에 오른 것은 이번이 일곱 번째이자 2022년 ‘엔칸토’ 이후 3년 만”이라고 설명했다.
케이팝 데몬 헌터스 OST 앨범은 발매 첫주 빌보드 200 8위로 데뷔한 이후 비연속 통산 7주간 2위를 기록하다 이번 주 처음으로 1위를 기록했다. OST 앨범에 수록된 히트곡 ‘골든(Golden)’은 빌보드 메인 싱글차트에서 통산 4주째 1위를 기록하고 있다.
빌보드 200은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛(Album Units)’으로 순위를 매긴다.
빌보드는 케이팝 데몬 헌터스가 미국 전역에서 열린 따라부르기(sing-along) 상영 행사와 디럭스 버전 음반 재발매로 스트리밍과 앨범 판매량을 끌어올렸다고 분석했다. 빌보드는 “23개 트랙으로 구성된 디럭스 음반은 기존 히트곡에 싱어롱과 아카펠라 버전 등을 추가했다. 10월 17일에는 LP 발매도 예정돼 있다”고 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
