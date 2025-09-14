韓 1인당 GDP 올해 대만에 밀린다… 2003년이후 처음

한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 22년 만에 대만에 추월당할 수 있다는 전망이 나오고 있다.
14일 정부와 대만 통계청에 따르면 올해 한국의 1인당 GDP는 3만7430 달러로 예상된다. 대만은 3만8066 달러다. 정부의 명목 GDP 성장률 전망치와 대만 통계청의 1인당 GDP 전망치를 단순 비교한 결과다.
한국의 1인당 GDP는 2003년 처음 대만을 추월했다. 2018년 양국의 격차는 1만 달러에 가까웠지만 지난해에는 불과 1700달러 차이였다.
특히 올해 2분기 대만의 실질 GDP는 전년 대비 8.01% 증가해 2021년 이후 최고치를 기록했다. 반도체 수출 덕분이다. 대만 통계청은 올해 성장률 전망치를 4.45%로 상향 조정하며 내년에도 2.81% 성장을 예상했다.
반면 한국의 올해 2분기 성장률은 전년 대비 0.6%에 그쳤다. 정부는 올해와 내년 성장률을 각각 0.9%, 1.8%로 전망했다. 대외 불확실성과 원화 약세까지 겹치며 회복세가 더디다.
대만은 내년 1인당 GDP가 4만1019 달러에 달할 것으로 보인다. 반면 한국은 3만8947 달러에 머물 전망이다. 환율이 장기간 1달러당 1400원 안팎에서 유지된다면 양국의 격차는 더 벌어질 수 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
