소각 대상 재고, 해체-재조합해 새 상품으로…업사이클링 힘 쏟는 패션업계

패션업계가 버려지는 재고 의류를 활용해 새 상품으로 만드는 ‘업사이클링(새활용)’에 힘을 쏟고 있다. 유행 변화에 민감한 업계 특성을 감안해 재고 처리 효율을 높이고, 가치 소비를 중시하는 친환경 흐름에 대응하려는 전략으로 풀이된다.
코오롱그룹의 패션사업 계열사 코오롱FnC의 브랜드 ‘래코드’는 2012년부터 업사이클링을 이어오고 있다. 3년 이상 팔리지 않아 소각 대상으로 분류된 재고 의류를 선별해 해체·재조합한 뒤 새 상품으로 내놓고 있다. 올해는 안성재 셰프의 레스토랑 ‘모수 서울’의 셰프복과 스탭복을 만들고, 현대미술 작가 다니엘아샴의 브랜드 ‘Objects IV Life’와 협업 컬렉션을 선보였다. 최근 3년간 새활용한 재고 의류는 연 평균 7% 가량 늘어 지난해까지 누적 3만3010개로 집계됐다.
현대백화점그룹 계열 패션 기업 한섬은 2023년부터 ‘자원순환 프로젝트’를 운영하고 있다. 자투리 원단과 재고 원사로 머리끈, 가죽 카드지갑, 키링 등을 제작해 매년 9월 6일 ‘자원순환의 날’에 맞춰 일주일간 자사 온라인몰 구매 사은품으로 제공하는 식이다. 한섬에 따르면 최근 3년간 증정된 업사이클링 사은품은 총 3000개에 달했다.
패션기업 LF의 브랜드 ‘헤지스’는 2023년부터 다양한 브랜드와 업사이클링 협업을 진행하고 있다. 올해 6월에는 편집숍 ‘코지모지’와 손잡고 재고 티셔츠를 키링 의류로 재해석한 컬렉션을 선보였다. 오염, 훼손, 마감 불량 등 품질 기준에 미달한 재고를 골라 강아지 키링 전용 탱크탑, 호박팬츠 형태의 미니 의류로 제작했다.
과거 팔리지 않은 재고를 대량 소각해 논란을 샀던 글로벌 명품 브랜드들도 업사이클링 흐름에 동참하고 있다. 패션업계에 따르면 샤넬은 올해 재활용 소재 개발 독립 법인 ‘네볼드(Nevold)’를 설립하고 남은 원단과 판매되지 않은 재고 등을 재활용하고 있다. 향후에는 다른 패션 기업에도 재고 처리 인프라를 제공하겠다는 계획을 밝혔다. 루이비통, 디올 등을 보유한 루이뷔통모에에네시(LVMH)는 2021년 ‘노나 소스(Nona Source)’를 설립하고 명품 브랜드들의 미사용 원단을 확보해 저렴한 가격으로 판매하고 있다.
업사이클링 확산 배경에는 패션업계의 고질적인 재고 문제가 있다. 유행 주기가 짧아 신상품은 금방 재고로 전락하고, 이를 보관하는 임대료와 아울렛 이송 물류비, 인건비 등 재고 관리 비용이 적지 않기 때문이다. 쌓이는 재고는 섬유 폐기물로 이어져 환경 부담도 키운다. 패션 업계 관계자는 “최근에는 이상기후와 내수 부진까지 겹치면서 수요 예측이 한층 어려워졌다”며 “업사이클링은 불어난 재고와 폐기물 문제를 해결하기 위한 업계의 생존 전략”이라고 설명했다.
가치 소비를 중시하는 소비자의 인식 변화도 업사이클링 확산의 주요 배경이다. 저렴한 가격에 구입해 한 철만 입고 버리는 ‘패스트 패션’에 대한 문제의식이 커진 것이다. 친환경 소비 추세가 확대되면서 세계 시장도 성장세다. 시장조사업체 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 전세계 업사이클 패션 시장 규모는 2023년 75억9684만 달러에서 지난해 82억5397만 달러로 커졌으며, 2032년에는 167억128만 달러에 이를 것으로 전망됐다.