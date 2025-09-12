농협중앙회, 전국 품목농협 조합장 협의회 워크숍 개최

농협중앙회는 NH농협생명 세종교육원에서 ‘2025년 전국 품목농협 조합장 협의회 워크숍’을 개최했다고 12일 밝혔다. 이번 워크숍은 품목농협의 경영역량 강화를 통한 농업 경쟁력 제고와 ‘농심천심운동’ 확산을 목적으로 마련됐다.
워크숍에서는 ▲품목농협 경영현황 및 당면현안 ▲하반기 상호금융 대응전략 등 주요 이슈에 대한 주제발표가 진행됐다. 전국 각지에서 참석한 조합장들은 현장 중심의 실질적 대응 방안을 모색했다.
특히 참석자들은 국민 공감을 이끌어내는 ‘농심천심운동’의 중요성에 공감하고, 농업·농촌의 가치를 국민과 함께 공유하며 실천을 확산해 나가기로 뜻을 모았다.
강호동 회장은 축사를 통해 “품목농협은 생산과 유통을 아우르는 구조적 강점을 바탕으로 농심천심운동의 중심축 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 품목농협의 전문성과 현장 밀착력을 통해 농업·농촌의 지속가능한 발전을 이끄는 데 힘써 달라”고 말했다.
한편, 품목농협조합장협의회는 전국 45개 품목농협 조합장들로 구성된 협의체로, 상호 협동과 연대를 통해 품목농협의 건전한 발전을 도모하고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0