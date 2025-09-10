[부고]권종오 씨 별세 外

◇권종오 씨 별세·이종순 씨 남편상·혁재 중앙일보 사진전문기자 혁광 미정 경은 씨 부친상·김수영 김미정 씨 시부상·김여환 코리아임팩트 부대표 이상훈 세화테크 대표 장인상=10일 경남 밀양시 한솔장례식장, 발인 12일 오전 7시 055-356-7213 ◇김춘배 씨 별세·윤영자 씨 남편상·종호 국민일보 종합편집부 부장 종환 SBS 방송기술팀장 현숙 씨 부친상·강석우 씨 장인상·신혜수 박영주 씨 시부상=10일 경기 부천장례식장, 발인 12일 오전 6시 032-651-0444 ◇박재열 씨 별세·안외연 씨 남편상·상욱 상호 씨 상규 팔로알토 네트웍스 코리아 대표이사 상준 씨 부친상·김수은 문애순 씨 배수정 직접판매공제조합 이사장 시부상=10일 울산 동강병원, 발인 12일 오전 7시 반 052-241-1440 ◇신금자 씨 별세·권오근 신한대학교 언론홍보처장 홍필태 피티아이 대표이사 장모상=9일 서울 고려대 안암병원, 발인 12일 오전 7시 02-923-4442 ◇홍기환 씨 별세·유석 전 주식회사 볼빅 생산본부장 의석 강남제비스코 기술연구소 이사 경희 씨 부친상·최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표 장인상=9일 서울성모병원, 발인 12일 오전 5시 02-2258-5940