‘여행 유튜버’ 곽튜브 “아빠가 됐다”…다음달 결혼

유튜버 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 다음달 결혼한다. 그는 8일 “아빠가 됐다”며 자신의 결혼 소식을 알렸다.
곽튜브는 이날 자신의 유튜브를 통해 “인생의 새로운 시작을 알린다”며 “결혼한다”고 밝혔다.
그러면서 “내년 5월로 (결혼) 준비를 하다가, 더 큰 축복이 와서 아빠가 됐다. 그래서 결혼을 당겨 10월에 바로 결혼하기로 했다”고 했다.
예비 신부에 대해서는 “저보다 나이는 훨씬 어리지만 항상 제 자존감을 올려주고 자신감을 키워준 그런 친구”라고 소개했다.
곽튜브는 “여자친구를 만난 건 제가 유명해지기 전”이라며 “연애를 하다 서로 바빠지고 소홀해지면서 헤어졌었다. 시간이 지나서 다시 만났고, 서로에게 더 큰 위로가 됐다”고 전했다.
곽튜브 소속사에 따르면 예비 신부는 비 연예인이다. 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
