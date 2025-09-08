한세예스 24 그룹, ‘AI 기술이 바꿀 산업 트렌드’ 전사 강연회 진행

한세예스 24 홀딩스는 지난 3일 여의도 중소기업중앙회 KBIZ 홀에서 최재식 카이스트(KAIST) AI 대학원 교수를 초청해 ‘AI 기술이 바꿀 산업 트렌드’를 주제로 전사 강연회를 진행했다고 8일 밝혔다. 산업 전반에서 AI(인공지능)의 중요성이 확대됨에 따라 AI에 대한 임직원들의 이해를 높이고 활용 역량을 강화해 업무 혁신을 도모하기 위해 기획됐다.
최재식 카이스트 AI 대학원 교수는 설명가능 인공지능 센터장, 인공지능 기반 솔루션 기업 ‘인이지’ 대표로 학계와 산업계를 아우르는 AI 전문가다. 행사에는 한세예스 24 그룹 임직원 500여 명이 참석했다. 최 교수는 ▲최신 인공지능 기술 동향 ▲산업 현장에서의 AI 활용 ▲기업의 AI 도입 성공 사례 등을 소개했다. 이어 “산업용 AI의 발전이 앞으로 산업 구조와 기업 운영을 근본적으로 바꿀 것”이라며 “산업용 AI는 현장의 의사결정과 워크플로우 혁신을 이끄는 핵심 수단이고, 앞으로 비즈니스 경쟁력은 AI를 얼마나 효과적으로 접목하는지에 달려 있다”고 말했다.
전사 강연회에 참석한 윤재웅 한세실업 IT 개발팀 팀장은 “AI 활용의 구체적 사례를 접하며 산업 현장의 혁신 방향을 이해할 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “그룹 내에서도 AI 역량 강화와 디지털 전환을 적극 추진 중인 만큼, 업무 효율을 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 소감을 전했다. 한유진 예스24 HR팀 대리는 “이번 강연을 통해 AI가 만들 미래 직업 환경에서 기업 구성원이 준비해야 할 역량을 알 수 있었다”고 밝혔다.
한세예스 24 그룹의 전사 강연회는 2011년부터 이어진 사내 교육 프로그램으로, 그룹사 직원들의 추천을 받아 외부 전문 강연자를 섭외해 실시한다. 번아웃 관리, 기후 위기 대응, 리더십, 동기부여, 파트너십 관리 등 주제별 전문가를 초청해 폭넓은 강연을 제공한다. 김난도 서울대학교 소비자학과 교수, 남성현 서울대학교 지구환경과학부 교수, 산악인 엄홍길 대장, 윤홍균 정신건강의학과 전문의, 이소영 마이크로소프트 글로벌 인플루언서팀 이사 등 다양한 분야의 전문가가 강연을 진행했다.
전시 강연회를 진행하는 한세예스 24 홀딩스 홍보팀 관계자는 “전 계열사에 걸쳐 AI 트렌드를 빠르게 받아들이고 활용할 계획”이라며 “앞으로도 최신 산업 트렌드를 반영해 전 계열사 구성원이 성장할 수 있는 다양한 강연 프로그램을 지속적으로 기획할 것”이라고 말했다.
한세예스 24 그룹은 임직원의 역량 강화 및 소통을 위해 다양한 사내 교육 프로그램을 제공하고 있다. 신입사원의 빠른 적응을 돕기 위해 직무 교육 프로그램 및 다양한 외국어 교육을 운영 중이며, 팀장 이상 직책자를 대상으로 미니 MBA 프로그램도 제공한다. 정기적인 원데이 클래스, 물품 나눔 이벤트 등 다양하고 기발한 아이디어를 구성원 스스로 실현할 수 있는 환경도 제공하고 있다.