프리즈·키아프 4년째 동시 개최…서울, 글로벌 미술 허브로

세계 정상급 아트페어 프리즈·키아프
백남준·김환기 작품도 만나볼 수 있어
오세훈 시장 “서울은 창조하는 도시
K-컬처 열기가 현대미술로 확산”
세계 7위 韓미술 “대대적 지원·홍보”
“젊은 층에게 프리즈 서울은 꼭 가고 싶은 핫플 행사입니다.”
3일 서울 강남구 삼성동 코엑스. 아시아 최대 규모 아트페어 ‘키아프·프리즈 서울 2025’가 막을 올린 현장은 평일 오전에도 국내외 관람객으로 붐볐다. 인기 애니메이션 굿즈를 구경하듯, 관람객들은 세계적 작가들의 작품 앞에서 인증샷을 남겼다. 20대 직장인 석모 씨는 “작품 판매가 주목적인 행사이지만, SNS에서는 트렌디한 문화 이벤트로 인식된다”고 말했다. 직장인 정모 씨도 “세계적인 작품을 가까이서 볼 수 있어 지난해에 이어 올해도 찾았다”고 했다.
● “세계적 수준 아트페어 서울에서”
이번 행사는 세계 정상급 아트페어 ‘프리즈’와 국내 최대 아트페어 ‘키아프’가 동시에 열리는 자리다. 두 행사가 나란히 서울에서 개최된 것은 올해로 4번째다. 키아프 서울에는 20개국 175개 갤러리, 프리즈 서울에는 30개국 120개 갤러리가 참여해 역대 최대 규모를 이뤘다. 세계 5대 갤러리로 꼽히는 가고시안·페이스·데이비드 즈워너·화이트 큐브·하우저앤워스가 한자리에 모였고, 무라카미 다카시·루이스 부르주아·조지 콘도 등 세계적 작가들과 함께 백남준·김환기 등 한국 거장의 작품도 소개됐다.
현장을 찾은 오세훈 서울시장은 이번 행사의 의미를 강조했다. 그는 “세계적 수준의 아트페어가 매년 서울에서 열린다는 사실만으로도 ‘예술도시 서울’의 위상을 크게 높인다”며 “서울은 이제 단순히 문화를 소비하는 도시가 아니라 창조하는 도시로 인식되고 있다”고 말했다. 이어 “현장에서 느낀 작가와 관계자들의 열정은 예술이 사람들에게 주는 긍정적 힘을 보여준다”고 덧붙였다.
서울시도 글로벌 미술 도시로의 도약을 본격화하고 있다. 오 시장은 “서울은 젊고 역동적인 창작 생태계와 세계적 수준의 인프라, 안전한 치안, 시민들의 높은 문화 수용력을 갖춘 도시”라며 “이런 여건이 중국·일본·동남아를 아우르는 아시아 허브로서의 가능성을 뒷받침한다”고 설명했다. 또 “K-팝과 드라마 등 K-컬처의 전 세계적 인기가 순수예술로 확장되며 한국 현대미술에 대한 수요로 이어지고 있다”고 분석했다.
서울시는 내년부터 신진 작가를 위한 지원책을 본격 추진할 계획이다. 오 시장은 “단순 전시에 그치지 않고 인큐베이팅·판매·해외 진출까지 이어지는 사업을 통해 역량 있는 신진 작가들이 글로벌 무대에 설 수 있도록 돕겠다”며 “해외 컬렉터와 큐레이터가 직접 한국 작가 작업실을 방문하는 기회를 마련해 실질적인 네트워크를 구축하겠다”고 밝혔다. 또 “서울 전역 미술관과 갤러리를 잇는 ‘서울형 아트투어 프로그램’을 운영해 시민들이 일상 속에서 예술을 즐길 수 있게 할 것”이라고 말했다.
● “한국 미술시장 세계 7위”
서울시는 키아프·프리즈와 연계해 7일까지 ‘서울아트위크’를 진행한다. 서울 전역 107개 미술관·갤러리가 참여하는 이번 행사는 전시와 공연, 야외 축제까지 다채롭게 펼쳐진다. 광진구 뚝섬한강공원에서는 100여 점의 조각 작품을 선보이는 ‘서울조각페스티벌’, 동대문디자인플라자(DDP)에서는 미디어아트쇼 ‘서울라이트 DDP 2025 가을’이 열린다.
오 시장은 “서울이 아시아를 넘어 세계 미술 시장의 새로운 축으로 인정받는 것은 시민들의 높은 문화적 감수성과 경제력이 뒷받침되기 때문”이라며 “키아프·프리즈가 한국 미술시장이 세계 7위권으로 진입하는 데 기여하고 있는 만큼, 앞으로도 대대적인 홍보와 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.