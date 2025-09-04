서울점프정형외과, 전국 여자축구선수권대회서 무료 진료 지원

서울시 광진구에 있는 서울점프정형외과는 지난 7월 31일부터 8월 12일까지 12일간 경남 창녕군 창녕스포츠파크에서 열린 제24회 전국 여자축구선수권대회에 의무 지원 및 무료 진료를 진행했다고 밝혔다.
서울점프정형외과는 제24회 전국 여자축구선수권대회 기간 창녕스포츠파크에 물리치료사와 트레이너를 파견했다. 또한 대회 중 특정 날짜에는 하정구 대표원장이 무료로 부상 진단과 치료 등 진료를 진행했다.
하정구 대표원장은 “초등부 여자축구팀부터 일반부 여자축구팀까지 총 62개 팀이 참가한 대회에 의미 있는 역할을 하게 돼 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 현장에서 역할을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
서울점프정형외과는 무릎, 어깨, 팔꿈치, 손, 손목 관절 등을 관절별 특화된 전문 의료진이 진단과 치료를 진행하며, PMC(Physical Mental Center) 운동센터를 운영한다. PMC 운동센터에서는 수술 후 관리를 위해 세분된 재활 운동 프로그램과 트라우마, 무너진 삶의 만족도 등의 회복 치료 등을 제공한다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
