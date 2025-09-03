동아일보

자원순환보증금관리센터, 자원순환의 날 맞아 카카오톡 이모티콘 16종 무료 배포

자원순환보증금관리센터 공식 캐릭터 ‘개꿀 프렌즈’ 3D 이미지. 자원순환보증금관리센터 제공
자원순환보증금관리센터는 센터 공식 캐릭터 ‘개꿀프렌즈’의 카카오톡 이모티콘 16종을 무료 배포한다고 3일 밝혔다.

이번 배포는 9월 6일 자원순환의 날을 기념해 진행되며 지난 4월 22일 지구의 날, 6월 5일 환경의 날에 이어 세 번째로 진행되는 것이다.

‘개꿀프렌즈’는 자원순환보증금제도(1회용컵·빈용기 보증금제도)의 환경적 가치와 경제적 혜택을 상징하는 소재를 캐릭터로 형상화한 것으로, 금전적 혜택을 상징하는 금개구리 ‘개꿀이’, 희망의 메시지를 전하는 새 ‘부럽조’, 행운을 가져오는 네잎클로버 ‘득춘’, 환경보호를 연구하는 북극곰 ‘에코폴라 박사’까지 총 4종으로 구성돼 있다.

각 캐릭터는 ‘자원순환을 통해 환경을 지키고 경제적 혜택도 얻는다’는 메시지를 담아 시민들이 제도에 친근하게 다가갈 수 있도록 기획됐다.

자원순환보증금관리센터 카카오톡 이모티콘 무료 배포 이미지. 자원순환보증금관리센터 제공
이번 3차 배포 이모티콘은 오는 6일 오후 2시부터 카카오톡에서 센터 공식 채널인 ‘자원순환보증금’을 친구로 추가하면 선착순으로 무료 다운로드 가능하다. 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다.

박용규 센터 이사장은 “이번 9월 6일 자원순환의 날을 기념한 이모티콘 무료 배포가 시민들께 자원순환보증금제도의 가치를 친근하게 알리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 환경 보호와 경제적 혜택을 동시에 누릴 수 있는 제도를 널리 홍보할 예정”이라고 말했다.

센터는 유리병, 일회용 컵 등 보증금 대상 용기의 회수·재사용·재활용 촉진을 위해 2021년 6월 10일에 설립된 보증금제도 전문 관리기관으로, 현재 일회용 컵 보증금제도와 빈용기 보증금제도를 운영 중이다.

지희수 기자 heesuji@donga.com
