범한퓨얼셀, 대규모 액화수소충전소 구축사업 계약 체결

수소연료전지 제조 및 수소충전소 구축 전문기업 범한퓨얼셀은 지난 1일 공시를 통해 SK플러그하이버스와 수소상용차용 액화수소충전소 8개소 구축 계약을 체결했다고 밝혔다. 전체 계약 금액은 676억 원이며, 이 중 최대 4개소는 오는 30일까지 발주처가 페널티 없이 철회할 수 있는 조건이다.
범한퓨얼셀 측은 인천공항 액화수소충전소 구축 계약에 이어 이번 대형 계약까지 체결한 것은 정부의 수소 상용차 및 액화수소충전소 보급 확대 정책과 범한퓨얼셀의 차별화된 경쟁력 덕분이라고 밝혔다.
범한퓨얼셀 관계자는 “이번 대규모 수주는 당사와 수년간 좋은 협력관계를 유지하고 있는 액화 수소펌프 공급 파트너사와 공동 영업활동의 결과”라며 “향후 국내 액화수소충전소 추가 수주 활동을 함께 이어갈 계획”이라고 말했다.
한편 범한퓨얼셀은 수소충전소의 핵심 부품을 내재화하고 독자적으로 공정을 설계해 최적화된 턴키(Turn-Key) 솔루션을 제공 중이다. 수소연료전지뿐만 아니라 수소충전소 해외 진출을 위한 기술 영업을 강화하고 있다.
