트럼프 “反美 모의하는 김정은과 푸틴에게 안부를” 비꼬아

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 제2차 세계대전 승리를 기념하는 전승절 80주년 행사에 노골적으로 불편한 심기를 드러냈다. 당시 중국이 일본을 물리치는 과정에서 미국이 중국을 적극 지원했음에도 이 공로를 인정하지 않고 중국이 독자적으로 승리를 쟁취한 것처럼 행동한다는 이유에서다.
트럼프 대통령은 2일(현지 시간) 트루스소셜에 “중국이 외세의 침략자(일본)로부터 자유를 지킬 수 있도록 미국이 제공한 막대한 ‘지원’과 ‘피(blood)’에 대해 말할까”라면서 “시 주석이 이를 과연 언급할지가 커다란 의문(big question)”이라고 썼다.
특히 그는 “수많은 미국인이 중국의 승리와 영광을 위한 여정에서 목숨을 잃었다. 이들 미국인의 희생과 용기가 마땅히 존중받고 예우받기를 바란다”고 강조했다. 중국이 제2차 세계대전 당시 미국의 역할을 저평가할 뿐 아니라 중국의 입맛에 맞게 역사를 새로 쓰려고 한다는 일각의 우려를 반영한 발언으로 풀이된다.
또한 그는 열병식을 계기로 김정은 북한 국무위원장, 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 밀착하는 상황에도 불편한 심기를 드러냈다. 특히 우크라이나 전쟁 과정에서 밀착하고 있는 김 위원장과 푸틴 대통령을 콕 집어 “반미(反美) 모의를 꾸미는 김정은과 푸틴에게 나의 가장 따뜻한 안부를 전한다”고 비꼬았다.
트럼프 대통령은 지난달 15일 미국 알래스카주에서 자신과 만난 우크라이나 전쟁의 종전 협상에 돌입할 것처럼 행동했던 푸틴 대통령이 이후 협상에 미온적인 태도를 취하고 있는 것에도 불만을 드러냈다. 그는 푸틴 대통령이 미국이 원하는 방향으로 행동하지 않는다면 자신 또한 러시아에 “다른 태도를 취하겠다”고 경고했다. 강력한 경제 제재 등을 시사한 발언으로 풀이된다.
다만 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 취재진으로부터 ‘북-중-러 3국 밀착을 미국에 대한 도전이나 견제로 보고 우려하느냐’는 질문에 “전혀 그렇지 않다”고 답했다. 그는 같은 날 ‘스콧 제닝스 라디오쇼’ 인터뷰에서도 “중-러가 밀착하는 상황에 대해 우려하지 않는다. 그들은 미국을 향해 군사력을 사용하지 못할 것”이라고 했다.
이는 군사력과 경제력 등에서 미국의 힘이 훨씬 강력한 만큼, 북-중-러 등이 반미 움직임을 보여도 개의치 않겠단 뜻을 강조한 것으로 풀이된다. 동시에 만약 3국이 미국에 위협을 가한다면 적극적인 대응에 나설 것이란 경고 메시지 또한 던진 것으로 보인다.
