희망브리지, 강릉 가뭄 재난사태 극복 긴급 모금 캠페인

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 3일 10시 46분

희망브리지 전국재해구호협회가 강릉시 시민들의 안전한 식수 확보를 위한 긴급 모금을 전개한다. 희망브리지 제공
희망브리지 전국재해구호협회는 극심한 가뭄으로 재난 사태가 선포된 강원 강릉시를 위해 긴급 모금을 한다고 3일 밝혔다.

오는 12일까지 특별모금 계좌(국민은행 556090-78-002592·농협 106906-64-013581)나 희망브리지 홈페이지, ARS와 문자메시지 등을 통해 참여할 수 있다. 성금은 강릉시 가뭄 극복을 위해 사용될 예정이다. 희망브리지 전국재해구호협회는 국내 자연 재난 피해 구호금을 전달할 수 있는 유일한 법정 구호단체다.

강릉시는 기록적인 가뭄으로 주요 취수원인 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지며 생활용수 공급에 심각한 차질을 빚고 있다. 정부는 지난 8월 30일 오후 7시 재난 사태를 선포하고, 국가 소방동원령을 발령해 전국에서 소방차를 투입하는 등 범정부 대응에 나섰다

신훈 전국재해구호협회 사무총장은 “물은 생존의 기본이자 안전 그 자체”라며 “강릉 시민들이 최소한의 식수조차 부족한 위기 상황을 이겨낼 수 있도록 국민 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다”고 말했다.

전국재해구호협회는 행정안전부와 협력해 ▲500ml 생수 2만160병 ▲2L 생수 2만9760병 ▲제주개발공사가 기부한 500ml 생수 1만1200병을 강릉시에 긴급 지원한 바 있다. 협회는 현장 상황을 면밀히 모니터링하며 강릉시 등 관계 기관의 요청 시 추가 지원도 이어갈 예정이다.

희망브리지 전국재해구호협회는 1961년 전국 언론사와 사회단체가 함께 설립한 재난 구호 모금 전문기관이다. 재난 발생 시 긴급구호, 성금 모금 및 배분, 지역공동체 회복, 취약계층 지원 등 다양한 활동을 이어오고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
