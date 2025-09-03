희망브리지, 강릉 가뭄 재난사태 극복 긴급 모금 캠페인

희망브리지 전국재해구호협회는 극심한 가뭄으로 재난 사태가 선포된 강원 강릉시를 위해 긴급 모금을 한다고 3일 밝혔다.
오는 12일까지 특별모금 계좌(국민은행 556090-78-002592·농협 106906-64-013581)나 희망브리지 홈페이지, ARS와 문자메시지 등을 통해 참여할 수 있다. 성금은 강릉시 가뭄 극복을 위해 사용될 예정이다. 희망브리지 전국재해구호협회는 국내 자연 재난 피해 구호금을 전달할 수 있는 유일한 법정 구호단체다.
강릉시는 기록적인 가뭄으로 주요 취수원인 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지며 생활용수 공급에 심각한 차질을 빚고 있다. 정부는 지난 8월 30일 오후 7시 재난 사태를 선포하고, 국가 소방동원령을 발령해 전국에서 소방차를 투입하는 등 범정부 대응에 나섰다
신훈 전국재해구호협회 사무총장은 “물은 생존의 기본이자 안전 그 자체”라며 “강릉 시민들이 최소한의 식수조차 부족한 위기 상황을 이겨낼 수 있도록 국민 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다”고 말했다.
전국재해구호협회는 행정안전부와 협력해 ▲500ml 생수 2만160병 ▲2L 생수 2만9760병 ▲제주개발공사가 기부한 500ml 생수 1만1200병을 강릉시에 긴급 지원한 바 있다. 협회는 현장 상황을 면밀히 모니터링하며 강릉시 등 관계 기관의 요청 시 추가 지원도 이어갈 예정이다.
희망브리지 전국재해구호협회는 1961년 전국 언론사와 사회단체가 함께 설립한 재난 구호 모금 전문기관이다. 재난 발생 시 긴급구호, 성금 모금 및 배분, 지역공동체 회복, 취약계층 지원 등 다양한 활동을 이어오고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
