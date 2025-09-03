사회적 고립 막기 위해…6월 개소한 부산 동구 ‘끼리 라면’ 인기

1일 낮 12시 반경 부산 동구 수정동 산복도로(산 중턱을 지나는 도로) 인근 주택가. 한산한 골목 주변 풍경과 달리 한 건물 1층엔 10명 넘는 이들로 북적였다. 통유리 출입문을 열자 라면 익는 냄새가 가득 퍼져 나왔다. 유리창을 따라 길게 이어진 나무 식탁에 7명이 빼곡히 앉아 종이 그릇에 담긴 라면을 먹고 있었다. 한 초등학생은 엄마와 학습지 숙제를 이야기하며 짜장라면을 먹었고, 80대 남성 두 명은 좀체 시원해지지 않는 날씨를 걱정하며 후루룩 소리를 내며 젓가락질했다. 배달 오토바이를 문 앞에 세워두고 들어온 30대 남성은 빈자리가 나길 기다리며 먹을 라면을 골랐다. 식탁 반대쪽 벽에 설치된 진열대에는 짜장과 우동 등 라면 수십 개가 가지런히 꽂혀 있었다. 버튼을 누르면 자동으로 라면을 끓여주는 조리기계도 2대가 설치됐다. 여기 있는 라면은 무료다. 누구든 평일 오전 11시부터 오후 5시까지 라면 한 봉지를 먹을 수 있다.
올 6월 20일 문을 연 ‘끼리 라면’의 모습이다. 이름에는 ‘우리끼리, 라면 끓여(끼리) 먹자’는 뜻이 담겼다. 부산 동구는 부산종합사회복지관과 함께 은둔형 외톨이와 사회적 고립을 겪는 1인 가구 등이 이곳에서 라면을 먹으며 다른 사람과 소통할 수 있도록 이런 공간을 마련했다.
동구는 고향사랑기부제를 통해 조성된 기금 2000만 원과 여러 단체와 개인의 후원금 등을 더해 총 4000만 원으로 공간을 만들었다. 이곳은 주민 주도로 운영되고 있다. 공간이 아기자기하게 카페처럼 꾸며진 것도 “흔히 아는 식당과 다르게 따뜻한 분위기를 내자”는 주민 제안에 따른 것이다. 근처에 사는 세 명의 주민으로 구성된 운영위원은 ‘개인당 30분 이내만 이용’, ‘술 반입 금지’와 같은 규정을 직접 정했다. 노인일자리 사업을 추진하는 동구시니어클럽에서 파견된 노인 두 명이 처음 온 방문객에게 라면 끓이는 방법 등을 가르쳐주고 있다.
동구는 입소문을 타면서 매일 50명 안팎이 이곳을 찾고 있다고 밝혔다. 6월 20일부터 지난달 31일까지의 방문객은 2402명으로 집계됐다. 근처에 혼자 사는 어르신 방문이 가장 많았고, 요양보호사가 어르신과 동행하는 사례도 늘고 있다고 했다. 또 걸어서 5분 거리의 부산종합사회복지관을 찾는 아동과 가족의 발걸음도 이어지고 있다. 복지관 관계자는 “한 10대 가출 청소년이 라면을 먹으려고 이곳에 왔다가 자연스레 복지관 상담이 연계됐고, 무사하게 집으로 돌아가게 됐다”고 말했다.
최근 이곳은 ‘기부의 장’으로도 자리 잡고 있다. 이날 김윤정 씨(55)는 라면 1개를 끓여 먹는 대신 5개들이로 포장된 라면을 기부하고 갔다. 김 씨는 “운영 취지가 뜻깊고, 모르는 분들과 함께 라면을 먹으며 대화하는 게 재밌기도 해서 근처 사는 어머니 집에 올 때 종종 찾고 있다”고 했다. 박인선 파크사이드재활의학병원장은 “이런 따뜻한 공간이 더욱 많아지면 좋겠다”며 기부금을 전하고 갔다.
동구와 부산종합사회복지관은 범일동 등 다른 동네에 2호점을 문여는 것을 검토하고 있다. 복지관 관계자는 “반찬이 있으면 좋겠다는 의견이 많아서 냉장고 등을 설치하고 단무지 등을 제공하는 것도 논의하고 있다”고 밝혔다.
