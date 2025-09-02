바르트밀크, 유럽 프리미엄 우유 브랜드 ‘뮤·매도우스타’ 한국 진출

유럽 프리미엄 제품 생산 전문 기업 바르트밀크사의 우유 브랜드 ‘뮤(Mu)’와 ‘매도우스타(Meadow Star)’가 한국 시장에 첫선을 보인다. 품질과 영양을 앞세워 국내 식품제조업체, 레스토랑, 베이커리 카페 등 자영업자들과 일반 소비자들에게 새로운 가치를 제공할 계획이다.
뮤는 부드러운 질감과 고급스러운 풍미가 특징이다. 실제 중부 유럽 스타벅스 매장, 케이터링, 케이크 제조 전문 업체, 디저트 제조 기업 등에서 사용하고 있다. 제33회 폴란드 유제품 품평회 우유 부문 1위, 폴란드 최대 국제 식품박람회 황금메달, 포즈난 국제 박람회장 에코 프라이즈 ‘가장 친환경적인 제품’ 특별상을 받기도 했다.
매도우스타는 깔끔하고 청량한 맛에 초점을 맞춘 제품이다. 5성급 이상 호텔이나 리조트 시설, 고급 레스토랑, 수도원 등지에서 이용 중이다. 두 브랜드 모두 폴란드 청정 목초지에서 자란 젖소들로부터 착유한 청정 원유 100%를 사용하고 있다.
폴란드 우유 제품군은 유럽 시장에서 오랫동안 좋은 반응을 얻고 있으며 최근 한국에서도 주목받고 있다. 전체 멸균(UHT) 우유 시장의 약 90%를 차지할 정도로 큰 인기를 얻고 있다. 바르트밀크는 EU, 아시아, 중동 등 여러 시장에 대한 수출 경험이 풍부하고 국제 물류 및 유통 노하우를 갖추고 있다.
이한규 기자 hanq@donga.com
