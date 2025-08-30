‘트럼프 관세’ 美 1, 2심 법원 “불법”… 대법원만 남았다

도널드 트럼프 미국 대통령이 각국에 부여한 상호관세가 대통령의 권한을 넘어선 불법이라는 미국 법원의 판단이 또 나왔다. 트럼프 대통령은 “관세가 사라지면 재앙이 될 것”이라고 반발하며 대법원에 상고하겠다고 밝혔다.
● 美 법원, 두 번이나 “상호관세는 위법” 판단
29일(현지 시간) 로이터통신과 AP통신 등에 따르면 워싱턴 연방순회항소법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 트럼프 행정부의 관세정책은 위법하다고 판결했다. 판결이 확정될 경우 트럼프 행정부가 전세계에 부과한 상호관세는 무효가 된다.
1977년 제정된 IEEPA는 적국에 대한 제재나 자산 동결에 주로 적용돼왔다. 트럼프 대통령은 ‘무역 불균형’과 ‘제조업 경쟁력 쇠퇴’, ‘마약 밀반입’ 등을 이유로 IEEPA를 활용해 주요 국각에 부여하는 상호관세의 근거로 활용하고 있다.
연방순회항소법원은 이날 “IEEPA 중 어떤 조치도 명시적으로 관세, 관세 부과금, 또는 그와 유사한 것을 부과하거나 과세할 권한을 포함하지는 않는다”며 “의회가 IEEPA를 제정하면서 과거의 관행에서 벗어나 대통령에게 관세를 부과할 무제한적 권한을 주려 하지는 않았을 것으로 보인다”고 지적했다.
이어 “그 법은 관세(또는 그런 종류의 동의어)를 언급하지 않았으며, 대통령의 관세 부과 권한에 명확한 한계를 담은 절차적 안전장치도 갖고 있지 않다”고 강조했다.
앞서 미국 국제무역법원은 올해 5월 재판부 3인 전원일치 의견으로 트럼프 대통령이 IEEPA에 근거해 부과한 상호관세 등은 위법해 무효라고 판단한 바 있다. 트럼프 행정부가 즉각 항소하면서 항소심 심리가 이뤄졌는데, 항소심 역시 IEEPA에 따른 권한을 넘어선 것이라고 판단한 것이다.
이번 판결은 10월 14일부터 효력이 발생한다. 트럼프 행정부가 불복절차를 밟을 것을 고려해 대법원 판단이 나올 때까지 혼란을 방지하기 위한 것으로 보인다.
● 트럼프 “상호관세 지킬 것”
트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 즉각 항소할 뜻을 내놨다. 그는 재판부를 향해 “정치편향적”이라며 “모든 관세는 여전히 유효하다. 이들 관세가 사라지면 국가에 총체적 재앙이 될 것”이라고 강조했다.
이어 “미국은 더 이상 거대한 무역적자, 다른 나라들이 부과한 불공정한 관세 및 비관세 장벽을 감내할 수 없다”며 “대법원의 도움 아래 우리는 그것(관세)들을 우리나라에 이익이 되도록 사용할 것”이라면서 대법원 상고 방침을 내비쳤다.
뉴욕타임스(NYT)는 “중요한 것은 항소법원이 이번 명령의 발효를 10월로 연기해 트럼프 행정부는 상고할 시간을 벌었다는 점”이라며 “그동안 트럼프 대통령의 대부분 관세는 그대로 유지될 것으로 보인다”고 전했다.
CNBC도 “트럼프 대통령은 대법원에 상고할 것이 거의 확실시된다”며 “항소법원은 트럼프 행정부가 대법원에 소송을 제기할 시간을 주기 위해 10월14일까지는 판결의 효력을 정지했다”고 설명했다.
● ‘보수 우위’ 평가 대법원 판단, 전세계가 주목
연방순회항소법원의 판결이 대법원에서 확정되면 주요 국가에 부과됐던 상호관세는 취소된다. 반면 대법원이 트럼프 대통령의 손을 들어준다면 한국 등 각국이 체결한 관세 협상 결과는 그대로 유지된다.
구체적으로 트럼프 대통령이 올해 2월 펜타닐 유입을 이유로 중국·캐나다·멕시코 등에 부과한 관세와 올해 4월 전 세계를 상대로 부과한 관세가 소송 대상이다.
다만 트럼프 행정부가 철강, 반도체, 의약품 등 주요 수입품에 부과하거나 부과할 예정인 품목 관세는 무역확장법에 근거했기 때문에 대법원 판단과 별개로 변수 없이 부과된다.
이에 따라 그동안 상호관세 부과 대상국이 트럼프 행정부와 벌여왔던 모든 협상 과정이 무위로 돌아갈 가능성도 제기된다. 한국 등 이미 무역합의를 체결한 국가들과도 추가적인 논의를 해야 할 가능성도 크다. 트럼프 대통령이 ‘관세 전쟁’ 선봉에 서있는 만큼, 상호관세가 무력화되면 그에 준하는 다른 관세를 부여하기 위한 준비에 나설 여지도 있기 때문이다.
트럼프 대통령이 상고 방침을 밝힌 만큼 상호관세의 운명은 이제 대법원이 결정한다. 미국 연방대법원은 6 대 3으로 보수 우위 구도로 평가되고 있다. 다만 미국 대법원의 법 해석이 매우 보수적이라는 점을 고려하면 트럼프 대통령에게 유리한 결과가 나올 것이라고 장담할 순 없는 상황이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
