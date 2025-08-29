AI로 지역 미래 열다…‘AI 커리어 스쿨 창업톤 L:AUNCH’ 참가팀 모집

지역 청년의 인공지능(AI) 창업을 지원하는 ‘AI 커리어 스쿨 창업톤 L:AUNCH’가 참가팀을 모집한다.
단순한 아이디어 공모전을 넘어 아이디어 구상부터 시제품(MVP) 개발, 사업화까지 연계되는 실전형 창업톤으로 기획됐다. 루트임팩트가 운영하며 크립톤엑스가 주관한다. 구글의 사회 공헌조직 구글닷오알지(Google.org)가 후원한다.
참가 자격은 비수도권에 거주하거나 재학 중인 만 19세~39세 청년이다. 팀 구성 인원은 2~5인이다. AI를 활용해 현실 문제를 해결하고 비즈니스 모델로 확장 가능한 창업 아이디어를 보유해야 한다.
행사는 9월 26일부터 28일까지 대전 KT인재개발원에서 2박 3일 동안 진행한다. 숙식은 무료다. 전문가 특강과 멘토링, 개발 실습, 최종 발표 등의 프로그램으로 구성했다.
창업 주제는 특정 분야로 제한하지 않는다. AI 기반의 제품·서비스로 확장 가능한 창업 아이디어면 된다. ▲지역 고령층 대상 헬스케어 서비스 ▲소상공인 상생 리테일 분석 툴 ▲농산물 유통 AI 수요 예측 플랫폼 등 다양한 아이디어가 가능하다. 적용 가능한 AI 기술 범위는 ▲생성형 AI ▲자연어 처리 ▲추천 시스템 ▲데이터 분석 ▲노코드 AI 도구 등이다.
크립톤엑스 관계자는 “AI는 특정 산업만의 기술이 아니라 지역 문제를 해결하고 새로운 시장을 여는 실용 도구”라며 “이번 프로그램이 지역 청년 창업 생태계를 성장시키는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.
참가 신청은 오는 9월 9일까지다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
