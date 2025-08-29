동아일보

생산·소비·투자 ‘트리플 증가’…소비 2년5개월만에 최대폭↑

  • 뉴스1

  • 입력 2025년 8월 29일 09시 13분

코멘트

글자크기 설정

소비쿠폰 배포에 소매판매 2.5%↑…서비스업도 늘어
반도체·자동차 생산 감소…자동차는 美 품목관세 영향

26일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 쌓여있는 모습. 2025.8.26/뉴스1 ⓒ News1
26일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 쌓여있는 모습. 2025.8.26/뉴스1 ⓒ News1
지난달 생산은 0.3%, 소비는 2.5%, 투자는 7.9% 증가하면서 지난 2월 이후 5개월 만에 ‘트리플 증가’를 기록했다. 특히 소비는 민생회복 소비쿠폰 등에 힘입어 2년 5개월 만에 최대폭으로 늘어났다.

다만, 국내 수출 주력 산업인 자동차와 반도체 생산은 동반 감소했다. 특히 자동차의 경우 미국 품목별 관세 시행 영향이 일부 작용한 것으로 분석된다.

정부는 추가경정예산안 신속 집행 등을 통해 내수 활성화를 적극 추진한다는 계획이다.

통계청이 29일 발표한 ‘2025년 7월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전(全)산업 생산지수(농림어업 제외)는 114.4(2020=100)로 전월보다 0.3% 올랐다.

생산은 건설업(-1.0%)에서 감소했지만, 광공업(0.3%), 서비스업(0.2%), 공공행정(2.8%)에서 모두 증가해 지난 6월(1.2%)에 이어 2개월 연속 상승했다.

제조업에서는 자동차(-7.3%), 반도체(-3.6%)가 줄었으나 전자부품(20.9%), 기계장비(6.5%) 등이 늘면서 전체 증가를 이끌었다.

이두원 통계청 경제동향통계심의관은 “자동차 같은 경우 업계 휴가나 부분파업으로 생산이 감소했고, 수출도 기저효과로 인해 감소했다”며 “미국 전기차 공장 가동으로 인한 현지생산, 관세발효 효과가 생산과 수출에 영향을 미치지 않았나 생각한다”고 분석했다.

서비스업 생산은 민생회복 소비쿠폰 효과로 증가했다. 서비스업 중 도소매는 전월 대비 3.3% 늘었으며, 스포츠센터와 헬스장 이용이 늘며 예술·스포츠·여가도 7.5% 증가했다. 미용, 자동차 수리 등이 늘며 협회·수리·개인서비스 분야도 8.4% 늘었으며, 숙박·음식점업도 2.0% 늘었다.

소비 동향을 보여주는 소매판매액지수(계절조정)는 104.5(2020=100)로 전월보다 2.5% 늘며, 지난 6월(0.7%)에 이어 2개월 연속 증가했다.

소매판매 증가 폭은 2023년 2월(6.1%) 이후 29개월 만에 가장 크게 늘었다. 지난해 같은 달과 비교해도 2.4% 증가해 2022년 1월(5.3%) 이후 3년 6개월 만에 증가 폭이 가장 컸다.

품목별로는 통신기기·컴퓨터, 가전제품 등 내구재(5.4%), 의복 등 준내구재(2.7%), 음식료품 등 비내구재(1.1%) 모두 고르게 증가했다.

이 심의관은 “2차 추가경정예산안에 포함된 민생회복 소비쿠폰이나 으뜸효율가전 환급 사업 영향으로 내구재·비내구재·준내구재 모두 상승했다”며 “7월 통신기기 신제품 출시, 의약품 소비 증가 등도 영향을 미쳤다”고 분석했다.

이 심의관은 “민생회복 소비쿠폰이 7월 말 지급됐다는 점 등을 고려하면 효과는 향후에도 지속적으로 나타날 것으로 예상한다”고 했다.

지난달 생산은 0.3%, 소비는 2.5%, 투자는 7.9% 증가하면서 지난 2월 이후 5개월 만에 ‘트리플 증가’를 기록했다. 특히 소비는 민생회복 소비쿠폰 등에 힘입어 2년 5개월 만에 최대폭으로 늘어났다. ⓒ News1
지난달 생산은 0.3%, 소비는 2.5%, 투자는 7.9% 증가하면서 지난 2월 이후 5개월 만에 ‘트리플 증가’를 기록했다. 특히 소비는 민생회복 소비쿠폰 등에 힘입어 2년 5개월 만에 최대폭으로 늘어났다. ⓒ News1


설비투자(계절조정)는 115.7(2020=100)로 전월 대비 7.9% 증가하면서 지난 2월(21.3%) 이후 5개월 만에 가장 크게 증가했다. 반도체 제조용 기계 등 기계류(3.7%), 자동차 등 운송장비(18.1%)에서 투자가 모두 늘어난 영향이다.

건설 부문은 부진이 지속됐다. 건설기성(불변)은 토목에서 10.1% 증가했지만, 건축에서 4.8% 감소해 전월보다 1.0% 줄었다.

건설수주(경상)는 기계설치 등 토목(-14.6%)에서 수주가 줄었다. 반면 주택 등 건축(45.7%)에서 수주가 늘어 전년 동월 대비 22.4% 증가했다.

기재부 관계자는 “건설 수주가 2023년 4분기부터 반등했기 때문에 1~2년의 시차를 두고 반영이 될 것”이라며 “2년이 가까워지고 있기 때문에 향후 마이너스 폭이 줄어들 여지가 있다”고 밝혔다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 99.0으로 전월보다 0.1포인트(p) 하락했다. 향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 101.5로 0.5p 상승했다.

기재부 관계자는 “건설 부문 어려움은 계속되고 있지만 소비를 중심으로 개선되는 모습을 보이고 있으며, 소비심리 개선세도 이어지고 있어 내수 부문은 긍정적인 요인이 더 많은 것으로 보인다”며 “수출은 관세 협상 타결로 불확실성이 완화된 부분은 플러스(+) 요인이지만, 지금까지 관세 유예로 인한 선수요 효과가 어떻게 조정될지 지켜봐야 해서 불확실성이 남아있다”고 평가했다.

정부는 “어렵게 되살린 내수 회복 모멘텀이 확산될 수 있도록 추경 사업을 신속히 집행하고, 지방중심 소비·건설 활성화 및 추석연휴·APEC 정상회의 계기 내수 활성화를 적극 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

(세종=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0