바인그룹, 청소년 회복 위한 ‘제3회 한국청소년코칭컨퍼런스’ 개최

바인그룹이 후원하고 한국코칭심리협회가 주최하는 제3회 한국청소년코칭컨퍼런스가 내달 4일 바인그룹 본사에서 열린다. ‘코칭, 회복하는 힘. 다시 걷는 청소년’을 주제로 정서적 어려움에 직면한 청소년들에게 실질적인 회복의 길을 제시하기 위해 마련된 컨퍼런스다.
행사는 ▲청소년의 마음 회복 코칭 ▲진로·입시 이해 ▲존재 중심 코칭 세 가지 세션으로 구성된다. 첫 강연에서는 김병후 김병후정신과의원 원장이 ‘청소년의 마음을 지키는 회복의 코칭’을 주제로 발표할 예정이다. 분노, 무기력, 불안 등 청소년기의 감정은 억눌러야 할 것이 아닌 이해받아야 할 신호임을 강조하며 스마트폰·SNS 환경 속에서 청소년들이 겪는 감정 조절의 문제를 분석한다.
심정섭 더나음연구소 소장은 ‘진로를 돕고 싶다면 입시를 이해하라’ 강연을 통해 정시 확대, 내신 5등급제, 고교학점제 등 변화하는 입시 제도가 진로 설계에 미치는 영향을 다룰 예정이다. 안미선 바인그룹 코치는 ‘존재를 만나는 코칭, 회복을 여는 힘’ 강연에서 성적이 아닌 존재 자체를 바라보는 코칭적 접근을 통해 청소년, 부모, 교사, 코치에게 통찰을 제시할 예정이다. 이번 컨퍼런스 참가비는 무료이며 참가 신청은 한국코칭심리협회 홈페이지에서 할 수 있다.
바인그룹 관계자는 “대한민국 청소년들의 건강한 성장을 위해 코칭문화 확산을 지속적으로 지원할 것”이라고 말했다.
