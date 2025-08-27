정청래 “도로 내란당, ‘개전의 정’ 없어”…국힘 ‘피의자’ 취급

“대한민국엔 야당은 없고 극우세력만 득세”
더불어민주당 정청래 대표가 새로운 지도부를 선출한 국민의힘을 향해 “도로 내란당이 됐다”며 “개전의 정이 없으니 정상 참작 여지도 없어보인다”고 비판했다. ‘개전의 정’이란 법률 용어로 피의자 또는 피고인, 수형자가 잘못을 뉘우치는 마음가짐을 이르는 말이다.
정 대표는 27일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 “도로 윤당(윤석열당) 도로 내란당이 된 그들이 한미 정상회담 성과 대해 제대로 평가하기는커녕 오히려 악담을 퍼붓고 있다”며 이같이 말했다. 그는 “마치 ‘우리가 나라를 망쳤으니 너희도 나라를 망쳐야 한다’는 강박 관념에 갇혀 있는 것 같다”고 주장했다.
그러면서 “그들은 제가 보기에 개전의 정이 없어 보인다”며 “개전의 정이 없으니 정상참작 여지도 없어 보인다. 대한민국에는 야당이 없고 극우세력만 이렇게 득세하는 그런 상황”이라고 비판했다.
또 “전체적 국가의 이익 관점에서 볼 때 매우 안 좋은 정당 모습을 되풀이하는 ‘윤당’”이라며 “‘윤어게인’ 주장해서 도대체 뭘 하자는 것인지 모르겠다. ‘비상계엄과 내란 어게인’ 다시 하자는 것인지 알 수가 없다”고 지적했다.
이어서 발언에 나선 민주당 김병기 원내대표도 “하나 수정하고 싶다. 우리나라에 야당이 없는 것은 아니고 한 당 빼고 건전한 야당이 있다”고 말했다. 국민의힘을 제외한 나머지 야당은 건전하다고 평가한 것이다.
