정청래 “한미 정상회담 압도적 성공…한반도 평화 솔루션메이커 될것”

더불어민주당 정청래 대표가 27일 “이번 한미 정상회담은 압도적인 성공으로 기록될 듯하다”고 밝혔다. 그는 이재명 대통령이 도널드 트럼프 대통령을 향해 발언한 ‘피스메이커, 페이스메이커’ 관련해 “멈춰버린 대한민국 한반도 평화 시계를 움직이는 ‘솔루션메이커’가 될 것”이라고 강조했다.
정 대표는 이날 대전에서 열린 현장 최고위원회 회의에서 “당은 한미 정상회담 성과 뒷받침하는데 한치의 소홀함 없이 최선을 다할 것”이라며 이같이 말했다. 그는 “외교의 최종 목표는 국익 추구고 국익을 위해서는 악마와도 손잡아야 한다는 말을 김대중 전 대통령께서 평소에 했다”며 “이 대통령은 대선 때 이익을 위해선 트럼프 대통령 가랑이라도 기겠다는 결연한 의지를 표명했었는데 국익을 위해 대한민국 대통령이 어떤한 태도여야 하는 지 잘 보여주고 있다고 생각한다”고 했다.
이어 “트럼프 대통령이 트루스소셜에 썼던 내용(‘숙청과 혁명’ 관련 발언) 관련 이 대통령이 즉석에서 잘 설명해서 ‘오해’라는 직접적인 발언을 이끌어내면서 첫 단추를 잘 뀄다”며 “(북한에) 트럼프 월드 지어서 나도 골프 치게해달라는 신의 한수 같은 발언으로 숫자로 셀 수 없는 큰 국익을 이끌었다”고 평가했다.
그는 또 “가장 인상적이었던 장면은 트럼프 대통령이 이 대통령을 위해 의자를 빼줬는데 이 대통령이 의자에 앉지 않음으로써 배려의 피크(정점)를 찍었다”며 “외신도 트럼프 대통령도 이 대통령에 대한 칭찬이 끊이지 않고 있다. 이 대통령의 한미 정상회담 성공을 축하드리고 성과물이 제대로 구현될 수 있게 당에서 뒷받침할 것”이라고 했다.
