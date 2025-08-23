‘돈바스’ 내주고 푸틴 달래려는 미국과 유럽

네빌 체임벌린 전 영국 총리가 ‘뮌헨 협정’에 서명하고 다우닝가 10번지 앞에 모인 군중에게 협정 문서를 높이 흔들어 보이며 연설한 대목이다. 체임벌린 전 총리는 1938년 9월 30일(이하 현지 시간) 나치 독일 아돌프 히틀러에게 체코 영토인 주데텐란트를 양보하는 내용의 뮌헨 협정에 서명했다. 히틀러는 독일인이 350만 명이나 거주하는 주데텐란트 지역을 할양하지 않으면 침공할 것이라고 위협했다. 체코가 이를 거부하면서 양국 간 전운이 고조되자 영국·프랑스·이탈리아가 중재에 나선 것이다. 참혹한 세계대전을 피하고자 했던 영국 등은 히틀러 요구를 받아들이기로 했다.
트럼프-푸틴 알래스카 정상회담
하지만 뮌헨 협정은 히틀러의 야욕을 억제하기는커녕 되레 영토 확장 야욕을 자극했다. 히틀러는 1939년 3월 체코의 나머지 영토를 강제 병합했고, 9월엔 폴란드를 침공해 제2차 세계대전을 일으켰다. 유럽은 전쟁 소용돌이에 빠져들었다. 당시 히틀러의 야심을 오판해 뮌헨 협정이 평화를 가져올 것이라고 믿었던 체임벌린 전 총리의 유화책은 지금까지도 ‘역사의 교훈’으로 회자되고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 8월 15일 미국 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을, 18일 미국 백악관에서는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 단독 회담을 비롯해 영국·프랑스·독일 등 유럽 7개국 정상들과 다자 정상회담을 가졌다.
트럼프 대통령은 다자 정상회담에서 모두 발언을 통해 “우크라이나와 러시아의 평화협정을 위해 현 전선을 기준으로 한 영토 교환이 필요하다”며 “2주일 내 푸틴 대통령을 포함한 3자 회담을 통해 결론을 내릴 수 있을 것”이라고 밝혔다. 3년 6개월째 지속되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 중재하고자 나선 트럼프 대통령이 ‘영토 교환과 안전보장’을 해법으로 제시한 것이다. 특히 트럼프 대통령은 “푸틴 대통령이 우크라이나에 대한 미국과 유럽의 안전보장을 수용했다”면서 “우리는 집단적으로 우크라이나에 대한 러시아의 어떠한 공격도 억제할 수 있는 합의에 도달할 것이라 낙관한다”고 강조했다.
미국 안보 전략 바뀌나
트럼프 대통령이 언급한 ‘집단적인 안전보장’은 나토(NATO·북대서양조약기구) 안보 조약 제5조와 유사한 집단방위체제를 의미한다. 한 회원국이 공격받으면 다른 회원국에 대한 공격으로 간주해 함께 대응 조치에 나서는 것이다. 트럼프 대통령은 영토 교환과 관련해서는 “이 결정은 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 푸틴 대통령과의 합의 과정에서 내려야 할 것”이라고 강조했다.
트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 알래스카 회담이 ‘제2 뮌헨 협정’이 되는 것을 막고자 나토식 집단방위체제를 통한 우크라이나의 안전보장을 중재안으로 제시했다. 미국 언론은 우크라이나에 대한 유럽 국가들의 군 병력 파병에 미군의 동참 가능성을 배제하지 않는다는 취지의 트럼프 대통령 발언이 미국 안보 전략 전환을 의미한다고 지적했다. 우크라이나가 러시아의 요구를 수용해 나토에 가입하지 않는 대신 유사시 나토의 직접적인 군사 지원을 받을 수 있는 일종의 타협안으로 해석된다. 미국 등 서방 언론은 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과의 회담에서 즉각적인 휴전은 이루지 못한 채 러시아 제재 같은 압박을 하지 않고 국제적 고립 탈피의 기회만 제공하는 등 지나치게 유화적인 입장을 보였다고 비판했다. 이에 따라 알래스카 회담은 87년 전 뮌헨 협정의 데자뷔라는 말까지 나오고 있다.
반대로 러시아는 트럼프 대통령의 이런 입장을 환영할 수밖에 없다. 러시아 싱크탱크인 러시아국제문제위원회의 알렉세이 나우모프 선임연구원은 “러시아의 국제적 고립이 완전히 극복됐고 제재도 도입되지 않았다”면서 “트럼프 대통령은 즉각적인 휴전을 요구하지 않았으며 전장은 러시아에 유리하게 돌아가고 있다”고 평가한 바 있다.
포기할 수 없는 돈바스 지역
푸틴 대통령은 알래스카 정상회담에서 우크라이나에 북부 수미주와 하르키우주의 일부 점령지를 돌려주는 대신 돈바스(도네츠크주와 루한스크주를 합쳐서 부르는 명칭)의 나머지 땅을 넘겨받겠다고 제안했다. 러시아는 2022년 2월 24일 우크라이나를 침공한 이후 돈바스 전체 면적의 88%인 4만6570㎢를 장악한 상태다. 돈바스에서 아직 우크라이나가 통제하는 지역은 도네츠크의 6600㎢ 정도지만, 러시아는 이 지역까지 장악하고자 최근 공세를 집중하고 있다. 러시아가 양보하겠다고 제안한 수미주와 하르키우주 일부 점령지의 면적은 440㎢다. 우크라이나가 양보해야 할 면적이 돌려받을 땅의 15배에 달한다. 게다가 우크라이나 남부에 있는 자포리자주와 헤르손주 등의 전선을 현 상태에서 동결하겠다는 것이 러시아의 제안이다. 러시아는 또 2014년 강제 병합한 크림반도의 러시아 편입 정식 인정, 침공 이후 대규모로 가해진 서방의 경제제재 일부 해제도 요구했다.
돈바스는 러시아가 우크라이나를 침공한 ‘명분’이었다. 2014년부터 우크라이나군과 친러시아 민병대가 전투를 벌여온 곳이기 때문이다. 도네츠크주 주민 75%, 루한스크주 주민 69%는 러시아어를 사용한다. 푸틴 대통령은 우크라이나 정부의 탄압을 받는 돈바스 지역 러시아계 주민들을 보호하겠다는 이유를 들어 우크라이나를 공격했다. 푸틴 대통령이 돈바스에 대한 영토 편입 요구를 고수하는 또 다른 이유는 전략적 가치 때문이다. 1783년 러시아 제국으로 편입된 돈바스는 당시 유럽으로 팽창하는 러시아 제국을 상징하는 지역 중 하나였다. 옛 소련 시절 석탄 등 풍부한 지하자원은 물론, 흑해와 맞닿은 지리적 이점 덕분에 공업이 발전해 ‘러시아의 심장’으로 불리기도 했다. 러시아가 돈바스를 자국 영토로 만들 경우 이미 장악한 크림반도와 육로로 연결돼 전략적 이점까지 확보할 수 있다.
반면 우크라이나 입장에선 돈바스를 넘겨주면 러시아에 다시 침공해올 진격로를 제공하는 셈이다. 돈바스는 우크라이나 국토(60만㎢)의 9% 크기에 불과하지만 수도 키이우 등 주요 도시들과 연결되는 철도, 도로 등이 있는 교통 요지다. 특히 도네츠크 서부 지역에는 도시와 마을들을 방어선으로 삼은 우크라이나의 ‘요새 벨트’가 구축돼 있다. 우크라이나는 2014년부터 지금까지 도네츠크 남북으로 이어진 코스탄티니노우카-슬로우얀스크 고속도로를 따라 길이 50㎞의 요새 벨트를 만들었다. 러시아군과 친러시아 민병대의 공격을 막아온 일종의 마지노선인 셈이다. 미국 싱크탱크인 전쟁연구소(ISW)는 “우크라이나군이 그동안 요새 벨트를 강화하고 중대한 방위산업 인프라를 구축하는 데 시간과 돈, 노력을 쏟아왔다”며 “이곳을 러시아군에 넘겨주고 우크라이나군이 철수한다면 푸틴은 추가 침공의 발판을 마련할 수 있다”고 지적했다. 서방 군사 전문가들은 돈바스가 푸틴 대통령이 향후 우크라이나와 유럽을 재침공하는 기점이 될 수 있다고 지적했다. 옥사나 미트로파노바 프랑스 리옹3대 교수는 “유럽은 트럼프가 돈바스의 완전한 통제권을 러시아에 넘기는 ‘판도라의 상자’를 열 가능성을 매우 우려해왔다”고 밝혔다.
약소국의 비애
그럼에도 유럽 주요국 정상들은 트럼프 대통령이 내세운 우크라이나에 대한 나토식 안전보장을 지지한다는 입장이다. 키어 스타머 영국 총리는 “우리(영국·프랑스 주도 연합체 ‘의지의 연합’)가 이미 진전한 부분에 미국이 동참함으로써 중요한 진전을 이룰 수 있다”고 밝혔다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “미국·러시아·우크라이나 3자 정상회담 이후 유럽까지 참여하는 4자 정상회담도 필요한데, 이는 우크라이나에 대한 나토식 안전보장이 유럽 대륙 전체의 안보를 의미하는 것이기 때문”이라고 강조했다.
문제는 젤렌스키 대통령이 러시아의 영토 포기 요구를 수용할지 여부다. 젤렌스키 대통령이 이를 거부하면 트럼프 대통령의 평화 중재 계획에 재를 뿌리는 셈이 된다. 이 경우 양국 대통령 관계가 급속도로 악화해 우크라이나에 대한 미국의 지원이 중단될 수 있다. 반대로 러시아 요구대로 영토를 양보한다면 영토를 지켜야 한다는 자국 헌법을 위반하고, 전쟁에 나선 국민들 희생에 찬물을 끼얹는 꼴이 된다. 그럼 젤렌스키 대통령은 정치적 입지가 급격히 흔들리고 권력을 잃을 수도 있다.
일각에서는 젤렌스키 대통령이 미국과 유럽으로부터 안전을 보장받고 러시아의 돈바스 실효 지배를 허용하는 방안을 선택할 가능성도 제기된다. 우크라이나로선 러시아가 점령한 지역을 모두 되찾아올 수 있을 만한 군사력이 없는 만큼 이것이 가장 현실적인 시나리오가 될 수도 있다. 강대국에 맞선 약소국의 비애라고 해도 과언이 아니다.
