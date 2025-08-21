금융위 “석화업계 안일한 인식, 보따리부터 내놓으라는 격”

금융당국이 석유화학 구조조정 지원에 착수하며 석유화학업계를 향해 “안일한 인식에 정부로서 유감을 표한다”며 거세게 비판했다. 석유화학업계에서 정부의 ‘선(先) 자구노력, 후(後) 정부 지원’ 방침에 불만의 목소리가 나오자 이를 지적한 것이다. 당국은 동시에 금융권엔 구조조정 확정 전까지 기존 여신을 유지해달라고 요청했다.
위기에 처한 석화업계의 ‘생명줄’인 자금 수혈 논의가 시작됐다. 금융권에 따르면 업계의 석유화학 관련 익스포저(위험 노출액)는 약 30조 원에 이른다. 단일 산업 기준 최대 수준으로 꼽히는 만큼 구조조정이 시장에 미칠 영향도 크다.
●당국 “비 올 때 우산 뺏는 행동 자제”
금융위원회는 21일 5대 시중은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)과 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등과 함께 ‘석유화학 사업재편을 위한 간담회’를 열었다. 권대영 금융위 부위원장은 “지금은 얼어붙은 강을 건너는 때”라며 “줄을 묶고 함께 건너면 정부가 손을 잡아주겠지만 홀로 걸어가면 얼음이 깨질 수 있는 위험을 감수해야 한다”고 강조했다. 권 부위원장은 “자기 뼈를 깎는 자구노력과 구체적이고 타당한 사업재편계획 등 원칙에 입각한 ‘행동’을 보여달라”며 “스웨덴 말뫼의 조선업체 코쿰스가 문을 닫으면서 대형 크레인을 1달러에 현대중공업에 넘긴 ‘말뫼의 눈물’을 잊지 말아야 한다”고 말했다.
정부의 지원에 무임 승차하려는 석화기업은 대출 등 금융을 지원받을 수 없다는 얘기다. 강력한 자구노력이 선행돼야 지원을 받을 수 있음을 강조한 것. 금융위는 석화업계에 회사채 등 시장성 차입 문제 해결방안을 연말까지 제출하라고 요구한 것으로 알려졌다.
권 부위원장은 금융권을 향해선 “사업재편 계획이 확정될 때까지는 기존여신 회수 등 비 올 때 우산을 뺏는 행동은 자제해달라”고 말했다. 이날 금융권은 기업과 대주주의 자구 노력과 사업재편 계획 타당성이 인정되면 ‘채권 금융기관 공동 협약’을 통해 지원에 나서는 쪽으로 의견을 모았다. 기업이 협약에 따라 금융 지원을 신청할 경우 기존 여신을 유지하는 걸 원칙으로 하되, 구체적인 내용이나 수준은 기업-채권금융회사 간 협의에 따라 결정하기로 했다.
●日의 ‘정부 주도 기업 통폐합’, 대안으로 부상
벼랑 끝에 내몰린 한국 석화업계가 살아나기 위해서는 정부가 좀 더 주도권을 쥐고 임해야 한다는 지적이 나온다. 기업들의 자발적인 생산 감축 유도로는 한계가 있다는 것이다. 석유화학업계에서는 과거 일본이 보여줬던 ‘정부 주도의 기업 통폐합 모델’이 대안으로 부상하고 있다.
A기업 관계자는 “일본은 1980년 이후 3차례의 구조조정을 실시했는데, 통합 및 감산에 대한 제도 및 세제 인센티브 등이 유효하게 작용했다”며 “한국도 민간 기업의 자율적인 구조조정에 기대기보다 정부의 적극적인 유인책이 필요한 시점”이라고 했다.
일본 정부의 대표적인 유인책은 2005년에 도입된 유한책임사업조합(LLP)이다. 복수 기업이 공동으로 출자해서 핵심 설비를 함께 운영할 수 있지만, 법인격이 없어 상법과 공정거래법에 저촉되지 않는다는 특징이 있다. 따라서 즉각적인 통합에 용이하다.
인수합병(M&A)을 할 때 취득세나 법인세 등을 감면해주는 등 세제 혜택도 해법으로 거론된다. 한 단계 더 나아가 산업은행 등 국책은행이나 기업안정기금 등 각종 기금을 동원해야 한다는 주장도 나오고 있다. 다만 이 경우 국민 세금으로 한계 기업을 살린다는 비난을 받을 수는 있다.
댓글 0