李대통령 “故이용마 떠난지 6년…방문진법 누구보다 기뻐했을 것”

  • 입력 2025년 8월 21일 10시 51분

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제37회 국무회의에서 발언하고 있다. 대통령실 제공.
이재명 대통령이 21일 MBC 대주주 방송문화진흥회(방문진)의 지배구조를 개편하는 방문진법 국회 표결을 앞두고 “공영방송의 독립성과 국민의 알 권리를 보장하는 법적 기틀이 마련된다”고 밝혔다. 방문진법은 이날 오전 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “故 이용마 기자가 우리 곁을 떠난 지 어느덧 6년이 되었다. 그리고 바로 오늘, 그의 간절한 꿈이자 시대적 과제였던 방송문화진흥회법이 마침내 국회 본회의에서 처리될 예정”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “(이 기자가) 살아생전 이 순간을 마주했다면 누구보다 기뻐했을 모습이 눈앞에 선명히 그려진다”며 “이 기자가 평생 꿈꿔왔던 공정하고 투명한 언론 환경을 향한 첫걸음을 내디딘 것”이라고 말했다.

이어 “그의 헌신과 열정이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 자부한다”며 “‘세상은 바꿀 수 있다’는 그의 말을 되새기며 어떤 어려움을 마주하더라도 포기하지 않고 더 나은 세상을 만들어가겠다는 의지를 다져본다“고 강조했다.

이 기자는 과거 MBC 소속으로 파업을 주도했다는 이유로 해고된 적이 있는 인물이다. 이후 복막암 판정을 받고 투병 끝에 사망했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
