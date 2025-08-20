김희철 “요즘 착해졌다?…이특과 안 싸워, 슈주 활동 행복”

20일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘안침착맨’ 특집으로 꾸며져 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연해 입담을 뽐냈다.
슈퍼주니어 데뷔 20주년을 맞아 오랜만에 컴백한 김희철은 최근 달라진 근황을 전해 시선을 모았다. 요즘 부쩍 착해졌다는 김희철은 “데뷔했을 때는 슈주의 김구라라고 불릴 정도로 성격도 세고 예민했는데, 오랜만에 활동하니까 너무 행복하다”라고 고백했다.
이어 김희철은 슈퍼주니어 리더 이특과 싸우지 않냐는 김구라의 질문에 “요즘 안 싸운다, 둘이 호흡이 너무 좋아서 이러다 둘이 앨범 낼 것 같다”라고 너스레를 떨었다. 그러나 김희철의 변화로 멤버들이 어려움을 겪기도 한다고. 김희철은 “뮤직비디오는 오래 찍는데, 예전에는 제가 짜증 내면 시간이 단축되기도 했다, 이제 화를 아무도 안 내니까, 규현이랑 은혁이 짜증 좀 내라고 하더라”라며 유쾌한 일화를 전했다.
