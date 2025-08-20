폭염·산불 신음하는 스페인…7월 이후 2200명 이상 사망

극심한 폭염과 곳곳에서 발생한 산불로 스페인, 포르투갈이 자리한 이베리아반도가 불타고 있다. 인명 및 재산 피해도 눈덩이처럼 불어나고 있다.
스페인 카를로스 3세 공공보건연구소 분석에 따르면 이달 3일부터 18일까지 지속된 폭염으로 19일 기준 스페인에서만 최소 1149명이 숨진 것으로 집계됐다. 이번 사망자의 대부분은 65세 이상 고령자, 기저 질환을 가진 사람으로 파악됐다. 폭염을 포함한 이상기후에 취약할 수밖에 없는 계층이다. 스페인에서는 한 달 전인 올 7월에도 폭염으로 최소 1060명이 숨졌다. 지난해 7월보다 57% 늘었다.
폭염과 가뭄이 몰고온 산불 피해 또한 심각하다. 유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 스페인에서는 올해에만 화재로 최소 4명이 사망했다. 특히 서울(약 605.2㎢)의 6배가 넘는 38만2000㏊(약 3820㎢)의 땅이 잿더미로 변했다.
페드로 산체스 총리는 19일 화재 피해가 특히 심각한 서부 엑스트레마두라를 방문했다. 그는 “극한 더위가 산불 확산을 가속화했다. 과학적 근거와 현실이 모두 기후변화 진행을 입증하고 있다”며 “극도의 주의를 기울이라”고 당부했다.
산불 여파로 세계적인 관광 명소 겸 순례길인 ‘산티아고 순례길’의 일부 구간도 통제됐다. 수도 마드리드와 갈리시아주를 잇는 일부 철도의 운행 또한 중단됐다. 산불이 빠른 속도로 번지고 있는 수십 개 마을에는 대피령이 내려졌다.
이웃 포르투갈에서도 폭염이 이어지고 있고, 대규모 산불이 번져 최소 2명이 숨지고 23만5000㏊(약 2350㎢)가 소실됐다. 과거 연평균 산불 피해 면적의 5배에 이른다.
