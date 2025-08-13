동아방송예술대-주아랍에미리트한국문화원, 아부다비서 ‘K-POP 워크숍’ 주최

오는 20~22일 아랍에미리트 아부다비의 디스튜디오(Dee Studio)에서 동아방송예술대학교(DIMA)와 주아랍에미리트한국문화원이 공동 주최하는 K-POP 워크숍 ‘Kpop Academy X DIMA Dream School’이 개최될 예정이다.
한국문화원의 케이팝 아카데미 프로그램의 일환으로 마련된 워크숍이다. 동아방송예술대의 교수진과 재학생들이 처음으로 아부다비를 방문해 현지 참가자들에게 케이팝 교육을 제공할 예정이다.
참가자는 청소년(20일), 성인(21일), 어린이(22일) 등 연령대별 맞춤 커리큘럼을 통해 케이팝 댄스, 보컬, 영상 제작 수업을 들을 수 있다. 수업에는 넷플릭스에서 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 케이팝 데몬 헌터스(K-POP Demon Hunters) 수록곡 HUNTR/X의 ‘TAKE DOWN’과 ‘GOLDEN’, SAjA BOYS의 ‘SODAPOP’ 등이 포함된다. 문화원에서 진행한 사전 설문조사를 반영해 케이팝 인기곡도 커리큘럼에 반영했다. 어린이 세션에선 감상을 넘어 케이팝 콘텐츠의 창작 과정까지 경험할 수 있는 영상 제작 수업이 진행된다. 참가자들의 창의성과 표현력을 끌어낼 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.
이번 프로그램은 일회성 체험을 넘어 동아방송예술대와 지역 문화기관 간 협력 가능성을 모색하는 파일럿 프로그램이다. 이용희 한국문화원 문화원장은 “이번 프로그램은 아부다비에서 최초로 선보이는 케이팝 전문 교육 프로그램으로 한국의 대표 고등직업교육기관으로부터 케이팝을 직접 배우고 체험할 수 있는 기회”라고 소개했다.
유미란 동아방송예술대학교 대외입학처장은 “이번 워크숍은 동아방송예술대학교가 축적한 케이팝 전문 교육의 경험을 아부다비 현지 청소년 및 시민들과 나누는 뜻깊은 자리”라며 “실습 중심 커리큘럼을 통해 감동과 영감을 전달할 계획이고, 이번 워크숍이 새로운 한류 교육 모델의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.